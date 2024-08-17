https://crimea.ria.ru/20240817/armiya-rossii-otbila-ataki-vsu-na-tri-sela-v-kurskoy-oblasti-1139672458.html

Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области

Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области

Вооруженные силы России отразили попытки украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T14:17

2024-08-17T14:17

2024-08-17T14:20

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

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новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили попытки украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение.В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин, добавили в военном ведомстве.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиВ Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭССаперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии