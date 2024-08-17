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Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области
Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области
Вооруженные силы России отразили попытки украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T14:17
2024-08-17T14:20
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
курская область
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили попытки украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение.В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин, добавили в военном ведомстве.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиВ Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭССаперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии
Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области

Войска России отразили атаки штурмовиков ВСУ на три населенных пункта в Курской области

14:17 17.08.2024 (обновлено: 14:20 17.08.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили попытки украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"Отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное", - сказано в сообщении.
Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение.
В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин, добавили в военном ведомстве.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы Курской областиКурская областьМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы России
 
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