Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью
Проходы к курскому приграничью под Сумами дистанционно заминировали саперы "Севера"
18:52 16.08.2024 (обновлено: 18:58 16.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Проходы к приграничью Курской области закрыли расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие", заминировав районы скопления подразделений украинских боевиков в Сумской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие" провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области, отметили в ведомстве.
"За пять минут мы отстрелялись, "машинка" сама наводится, все в автоматическом режиме компьютер производит расчеты, делает топопривязку к местности", – приводит слова военнослужащего инженерного подразделения ведомство.
Также в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ отразила атаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Русское Поречное и Гордеевка в Курской области. Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили в регионе три установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Потери украинских войск за прошедшие сутки составили 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.