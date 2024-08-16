https://crimea.ria.ru/20240816/sapery-severa-distantsionno-zaminirovali-prokhody-k-kurskomu-prigranichyu-1139660653.html

Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью

Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью

Проходы к приграничью Курской области закрыли расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие", заминировав районы скопления подразделений... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T18:52

2024-08-16T18:52

2024-08-16T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Проходы к приграничью Курской области закрыли расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие", заминировав районы скопления подразделений украинских боевиков в Сумской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.Расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие" провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области, отметили в ведомстве.Также в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ отразила атаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Русское Поречное и Гордеевка в Курской области. Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили в регионе три установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Потери украинских войск за прошедшие сутки составили 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, видео, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, минирование, сумская область, украина