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ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки
ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 16.08.2024
ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки
Потери украинских войск в Курской области за прошедшие сутки составили 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T15:10
2024-08-16T15:10
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в Курской области за прошедшие сутки составили 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля.Кроме того, уничтожены четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Операция по уничтожению формирований ВСУ на Курском направлении продолжается.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки

В Курской области потери ВСУ за сутки составили 220 боевиков и 19 единиц бронетехники

15:10 16.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в Курской области за прошедшие сутки составили 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии", – говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля.
Кроме того, уничтожены четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Операция по уничтожению формирований ВСУ на Курском направлении продолжается.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиВооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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