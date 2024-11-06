https://crimea.ria.ru/20241106/putin-postanovil-otprazdnovat-80-letie-zhirinovskogo-1141660247.html

Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского

Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского

Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения основателя... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T18:48

2024-11-06T18:48

2024-11-06T18:48

владимир путин (политик)

россия

владимир жириновский

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Документ размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.Председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.Также указом утверждается состав оргкомитета.Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Владимир Путин простился с Жириновским в Колонном зале Храма Христа Спасителя в Москве. Чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политикиПророк российской политики: сбывшиеся предсказания ЖириновскогоТакой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания

https://crimea.ria.ru/20220425/mechtayu-sto-dney-byt-nikem-samye-yarkie-tsitaty-vladimira-zhirinovskogo-1122334662.html

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владимир путин (политик), россия, владимир жириновский, закон и право