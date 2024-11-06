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Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского
Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского
Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения основателя... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T18:48
2024-11-06T18:48
владимир путин (политик)
россия
владимир жириновский
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Документ размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.Председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.Также указом утверждается состав оргкомитета.Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Владимир Путин простился с Жириновским в Колонном зале Храма Христа Спасителя в Москве. Чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политикиПророк российской политики: сбывшиеся предсказания ЖириновскогоТакой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания
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владимир путин (политик), россия, владимир жириновский, закон и право
Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского

Путин подписал указ о проведении праздничных мероприятий в честь 80-летия Жириновского

18:48 06.11.2024
 
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Документ размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.
"Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского", - говорится в указе.
Председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также указом утверждается состав оргкомитета.
Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Владимир Путин простился с Жириновским в Колонном зале Храма Христа Спасителя в Москве. Чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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