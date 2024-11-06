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Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации

Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации

В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации ефрейтора Вадима Мельника. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T16:39

2024-11-06T16:39

2024-11-06T16:39

бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации ефрейтора Вадима Мельника. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.Церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации земляком прошла на Аллее славы.Погиб ефрейтор Вадим Мельник 14 сентября, выполняя задачи, поставленные командованием.По данным администрации, Вадим Мельник родился 19 февраля 1979 года в Бахчисарае, учился в одной из местных школ, а после – в строительном училище, получил специальность автослесаря. Его профессиональная деятельность была связана с изготовлением предметов из дерева. У погибшего остались жена и двое детей.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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