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Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации ефрейтора Вадима Мельника. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T16:39
2024-11-06T16:39
2024-11-06T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации ефрейтора Вадима Мельника. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.Церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации земляком прошла на Аллее славы.Погиб ефрейтор Вадим Мельник 14 сентября, выполняя задачи, поставленные командованием.По данным администрации, Вадим Мельник родился 19 февраля 1979 года в Бахчисарае, учился в одной из местных школ, а после – в строительном училище, получил специальность автослесаря. Его профессиональная деятельность была связана с изготовлением предметов из дерева. У погибшего остались жена и двое детей.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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бахчисарай, память, герои сво, новости сво, администрация бахчисарая, новости крыма, утраты
Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
В Бахчисарае простились с героем спецоперации ефрейтором Вадимом Мельником
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации ефрейтора Вадима Мельника. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.
Церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации земляком прошла на Аллее славы.
"Как истинный патриот своей Родины, имея активную гражданскую позицию, в декабре 2023 года Вадим Мельник, пополнив ряды добровольцев, отправился в зону проведения специальной военной операции, защищал рубежи Донецкой и Луганской Народных Республик", – говорится в сообщении.
Погиб ефрейтор Вадим Мельник 14 сентября, выполняя задачи, поставленные командованием.
По данным администрации, Вадим Мельник родился 19 февраля 1979 года в Бахчисарае, учился в одной из местных школ, а после – в строительном училище, получил специальность автослесаря. Его профессиональная деятельность была связана с изготовлением предметов из дерева. У погибшего остались жена и двое детей.