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Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
В селе Горностаевка Ленинского района Крыма открыли амбулаторию после капитального ремонта, в медучреждении смогут обслуживать более 1700 пациентов. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T19:40
2024-11-06T19:40
2024-11-06T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В селе Горностаевка Ленинского района Крыма открыли амбулаторию после капитального ремонта, в медучреждении смогут обслуживать более 1700 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.В обновленной амбулатории появились процедурный, прививочный, физиотерапевтический кабинеты, а также лаборатория и дневной стационар на шесть коек, отметили в администрации."Наконец-то наши пациенты и медицинские работники переехали в это обновленное здание, дождались этого момента, и теперь достойно будет жителям села Горностаевка и близлежащих сел в комфорте получать медицинскую помощь", - отметила главный врач Ленинской центральной районной больницы Галина Лаптева.Также на базе амбулатории планируется открыть стоматологический кабинет, добавили в пресс-службе администрации.В поселке Зуя Белогорского района продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену, сообщили ранее в пресс-службе республиканского минздрава. Завершить строительство планируется до конца этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу В крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточноВ Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, ленинский район, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, медицина, новости крыма
Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
В Ленинском районе Крыма после капитального ремонта открыли врачебную амбулаторию
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В селе Горностаевка Ленинского района Крыма открыли амбулаторию после капитального ремонта, в медучреждении смогут обслуживать более 1700 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
"В Ленинском районе после капитального ремонта открыли врачебную амбулаторию. К медучреждению прикреплено 1 703 человека, из которых 357 детей. Теперь в учреждении созданы условия для оказания медуслуг населению, которые соответствуют федеральный стандартам", - говорится в сообщении.
В обновленной амбулатории появились процедурный, прививочный, физиотерапевтический кабинеты, а также лаборатория и дневной стационар на шесть коек, отметили в администрации.
"Наконец-то наши пациенты и медицинские работники переехали в это обновленное здание, дождались этого момента, и теперь достойно будет жителям села Горностаевка и близлежащих сел в комфорте получать медицинскую помощь", - отметила главный врач Ленинской центральной районной больницы Галина Лаптева.
Также на базе амбулатории планируется открыть стоматологический кабинет, добавили в пресс-службе администрации.
В поселке Зуя Белогорского района продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену, сообщили ранее в пресс-службе республиканского минздрава. Завершить строительство планируется до конца этого года.
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