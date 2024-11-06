Рейтинг@Mail.ru
Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241106/obnovlennuyu-ambulatoriyu-otkryli-v-leninskom-rayone-kryma-1141656602.html
Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
В селе Горностаевка Ленинского района Крыма открыли амбулаторию после капитального ремонта, в медучреждении смогут обслуживать более 1700 пациентов. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T19:40
2024-11-06T19:40
крым
ленинский район
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
медицина
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99272/51/992725163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de12308a4a374c330c0a31b8e0562ca1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В селе Горностаевка Ленинского района Крыма открыли амбулаторию после капитального ремонта, в медучреждении смогут обслуживать более 1700 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.В обновленной амбулатории появились процедурный, прививочный, физиотерапевтический кабинеты, а также лаборатория и дневной стационар на шесть коек, отметили в администрации."Наконец-то наши пациенты и медицинские работники переехали в это обновленное здание, дождались этого момента, и теперь достойно будет жителям села Горностаевка и близлежащих сел в комфорте получать медицинскую помощь", - отметила главный врач Ленинской центральной районной больницы Галина Лаптева.Также на базе амбулатории планируется открыть стоматологический кабинет, добавили в пресс-службе администрации.В поселке Зуя Белогорского района продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену, сообщили ранее в пресс-службе республиканского минздрава. Завершить строительство планируется до конца этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу В крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточноВ Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99272/51/992725163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70cfed642722d39a891e28bbbb09c96f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ленинский район, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, медицина, новости крыма
Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма

В Ленинском районе Крыма после капитального ремонта открыли врачебную амбулаторию

19:40 06.11.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре районной поликлиники
Медицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре районной поликлиники - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В селе Горностаевка Ленинского района Крыма открыли амбулаторию после капитального ремонта, в медучреждении смогут обслуживать более 1700 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
"В Ленинском районе после капитального ремонта открыли врачебную амбулаторию. К медучреждению прикреплено 1 703 человека, из которых 357 детей. Теперь в учреждении созданы условия для оказания медуслуг населению, которые соответствуют федеральный стандартам", - говорится в сообщении.
В обновленной амбулатории появились процедурный, прививочный, физиотерапевтический кабинеты, а также лаборатория и дневной стационар на шесть коек, отметили в администрации.
"Наконец-то наши пациенты и медицинские работники переехали в это обновленное здание, дождались этого момента, и теперь достойно будет жителям села Горностаевка и близлежащих сел в комфорте получать медицинскую помощь", - отметила главный врач Ленинской центральной районной больницы Галина Лаптева.
Также на базе амбулатории планируется открыть стоматологический кабинет, добавили в пресс-службе администрации.
В поселке Зуя Белогорского района продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену, сообщили ранее в пресс-службе республиканского минздрава. Завершить строительство планируется до конца этого года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу
В крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточно
В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей
 
КрымЛенинский районЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоМедицинаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
19:28В Севастополе открыли рейд
19:19Что подорожает в Крыму к Новому году
19:01Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
18:48Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского
18:34Боевики атакуют Энергодар дронами
18:21Девушка сорвалась со 100-метровой скалы на Южном берегу Крыма
17:53Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиарды
17:26Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов
17:12В Севастополе остановили морской транспорт
16:57Убьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы
16:39Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
16:29Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму
16:20В Крыму выбрали председателя Счетной палаты
16:07Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света
15:58Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
15:46Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США
15:33В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое
15:22Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
15:11В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024
Лента новостейМолния