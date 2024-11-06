https://crimea.ria.ru/20241106/obnovlennuyu-ambulatoriyu-otkryli-v-leninskom-rayone-kryma-1141656602.html

Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма

Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма

В селе Горностаевка Ленинского района Крыма открыли амбулаторию после капитального ремонта, в медучреждении смогут обслуживать более 1700 пациентов. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T19:40

2024-11-06T19:40

2024-11-06T19:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В селе Горностаевка Ленинского района Крыма открыли амбулаторию после капитального ремонта, в медучреждении смогут обслуживать более 1700 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.В обновленной амбулатории появились процедурный, прививочный, физиотерапевтический кабинеты, а также лаборатория и дневной стационар на шесть коек, отметили в администрации."Наконец-то наши пациенты и медицинские работники переехали в это обновленное здание, дождались этого момента, и теперь достойно будет жителям села Горностаевка и близлежащих сел в комфорте получать медицинскую помощь", - отметила главный врач Ленинской центральной районной больницы Галина Лаптева.Также на базе амбулатории планируется открыть стоматологический кабинет, добавили в пресс-службе администрации.В поселке Зуя Белогорского района продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену, сообщили ранее в пресс-службе республиканского минздрава. Завершить строительство планируется до конца этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу В крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточноВ Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, медицина, новости крыма