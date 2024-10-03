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В крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточно

В крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточно - РИА Новости Крым, 03.10.2024

В крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточно

В крымских медицинских организациях аппараты компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) будут работать круглосуточно или в две смены... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T11:36

2024-10-03T11:36

2024-10-03T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В крымских медицинских организациях аппараты компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) будут работать круглосуточно или в две смены. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.Уточняется, что пациентов будут направлять в медицинские организации, на базе которых имеется данное оборудование, схема маршрутизации уже выстроена. Кроме того, в Крыму станут доступнее УЗИ-исследования и некоторые виды медпомощи."С начала 2024 года для шести медорганизаций закуплено 93 единицы оборудования – это аппараты УЗИ, аппараты ультразвуковой терапии, подъемники для больных, навигационная стереотаксическая установка, функциональные кровати. До конца года планируется также закупить аппарат МРТ для Джанкойской центральной районной больницы", – пояснили в Минздраве.Также по итогам совещания сообщается о статистике профосмотров и диспансеризации: на сегодняшний день в Крыму фактически такими обследованиями охвачено 808 891 человек, процент выполнения целевого показателя – 60,3%.В Минздраве Крыма ранее фиксировали большие очереди на МРТ и КТ. Это связывали с недостатком аппаратов для этих исследований. При этом отмечалось, что число таких аппаратов в медучреждениях республики увеличивается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублейВ Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудовРезать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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