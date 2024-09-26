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В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей
В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.09.2024
В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей
В Симферопольскую поликлинику №2 закупили новое оборудование для кабинета врача-оториноларинголога. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T21:32
2024-09-26T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольскую поликлинику №2 закупили новое оборудование для кабинета врача-оториноларинголога. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.ЛОР-комбайн – это автоматизированная установка, которая позволяет проводить диагностические и лечебные манипуляции при заболеваниях носа, придаточных пазух, горла, наружного и среднего уха, пояснили в Минздраве.В комплектацию нового оборудования входят кресла для пациента и врача, эндоскопические приборы, видеокамера и дисплей, система подачи воды, воздуха и аспирации, распылители лекарственных средств, осветители, устройства для подогрева инструментов, системы хранения ЛОР-инструментария, принадлежностей, расходных материалов, раковины для отвода воды, емкости для удаления отходов, блоки управления и ряд дополнительных устройств, уточнили в ведомстве.С начала года в Крыму поступили более 100 единиц медицинского оборудования, сообщили ранее в Минздраве республики. В том числе новейший дерматоскоп в Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. Ефетова, 50 функциональных кроватей для РКБ им. Семашко, а также передвижные аппараты для исследования сердца и сосудов в Евпаторийскую и Керченскую больницы.Читайте также на РИА Новости Крым:Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут прощеУдаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в КрымуКогда откроется новый детский реабилитационный центр в Евпатории
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РИА Новости Крым
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симферополь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, общество, минздрав крыма
В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей

В Симферопольскую поликлинику №2 закупили ЛОР-комбайн за 10 миллионов рублей – Минздрав

21:32 26.09.2024
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей
В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей
© Telegram-канал Минздрава Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольскую поликлинику №2 закупили новое оборудование для кабинета врача-оториноларинголога. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

"В Симферопольскую поликлинику №2 закуплено и введено в эксплуатацию современное оборудование для кабинета врача-оториноларинголога – многофункциональный ЛОР-комбайн. Оборудование стоимостью 10 млн рублей приобретено за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Крыма", – говорится в сообщении.

ЛОР-комбайн – это автоматизированная установка, которая позволяет проводить диагностические и лечебные манипуляции при заболеваниях носа, придаточных пазух, горла, наружного и среднего уха, пояснили в Минздраве.
В комплектацию нового оборудования входят кресла для пациента и врача, эндоскопические приборы, видеокамера и дисплей, система подачи воды, воздуха и аспирации, распылители лекарственных средств, осветители, устройства для подогрева инструментов, системы хранения ЛОР-инструментария, принадлежностей, расходных материалов, раковины для отвода воды, емкости для удаления отходов, блоки управления и ряд дополнительных устройств, уточнили в ведомстве.

"Наличие ЛОР-комбайна значительно облегчает работу врача-оториноларинголога, позволяет улучшить качество оказываемой медицинской помощи пациенту", – отметили в республиканском Минздраве.

С начала года в Крыму поступили более 100 единиц медицинского оборудования, сообщили ранее в Минздраве республики. В том числе новейший дерматоскоп в Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. Ефетова, 50 функциональных кроватей для РКБ им. Семашко, а также передвижные аппараты для исследования сердца и сосудов в Евпаторийскую и Керченскую больницы.
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