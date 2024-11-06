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В Крыму отменяют особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В Крыму отменяют особый противопожарный режим
В Крыму отменяют особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Крыму отменяют особый противопожарный режим
В Крыму с 7 ноября отменяется действие особого противопожарного режима. Об этом сообщили министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T20:29
2024-11-06T20:29
крым
пожароопасный сезон в крыму
мчс крыма
алексей еременко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 7 ноября отменяется действие особого противопожарного режима. Об этом сообщили министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко.По словам главы республиканского МЧС, снять ограничения в регионе решено из-за того, что высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются, а пожароопасная обстановка стабилизировалась."Но мы по-прежнему призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Берегите себя, своих близких и нашу природу!" - обратился Еременко к жителям и гостям Крыма.На территории Крыма с 17 апреля был введен особый противопожарный режим. В этот период в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещалось разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.25 октября в Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября.В Севастополе особый противопожарный режим был отменен 7 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахКрымские леса открыли для посещенияПраздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"
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РИА Новости Крым
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крым, пожароопасный сезон в крыму, мчс крыма, алексей еременко, новости крыма, природа, экология
В Крыму отменяют особый противопожарный режим

В Крыму 7 ноября отменяют действие особого противопожарного режима

20:29 06.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 7 ноября отменяется действие особого противопожарного режима. Об этом сообщили министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко.
"С 00:00 часов 7 ноября 2024 года на территории Республики Крым будет отменен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС Республики Крым", - сообщил он.
По словам главы республиканского МЧС, снять ограничения в регионе решено из-за того, что высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются, а пожароопасная обстановка стабилизировалась.
"Но мы по-прежнему призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Берегите себя, своих близких и нашу природу!" - обратился Еременко к жителям и гостям Крыма.
На территории Крыма с 17 апреля был введен особый противопожарный режим. В этот период в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещалось разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.
25 октября в Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября.
В Севастополе особый противопожарный режим был отменен 7 октября.
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КрымПожароопасный сезон в КрымуМЧС КрымаАлексей ЕременкоНовости КрымаПриродаЭкология
 
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