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В Крыму отменяют особый противопожарный режим

В Крыму отменяют особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В Крыму отменяют особый противопожарный режим

В Крыму с 7 ноября отменяется действие особого противопожарного режима. Об этом сообщили министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T20:29

2024-11-06T20:29

2024-11-06T20:29

крым

пожароопасный сезон в крыму

мчс крыма

алексей еременко

новости крыма

природа

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 7 ноября отменяется действие особого противопожарного режима. Об этом сообщили министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко.По словам главы республиканского МЧС, снять ограничения в регионе решено из-за того, что высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются, а пожароопасная обстановка стабилизировалась."Но мы по-прежнему призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Берегите себя, своих близких и нашу природу!" - обратился Еременко к жителям и гостям Крыма.На территории Крыма с 17 апреля был введен особый противопожарный режим. В этот период в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещалось разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.25 октября в Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября.В Севастополе особый противопожарный режим был отменен 7 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахКрымские леса открыли для посещенияПраздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пожароопасный сезон в крыму, мчс крыма, алексей еременко, новости крыма, природа, экология