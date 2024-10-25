https://crimea.ria.ru/20241025/krymskie-lesa-otkryli-dlya-posescheniya-1141335139.html

Крымские леса открыли для посещения

Крымские леса открыли для посещения - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Крымские леса открыли для посещения

В Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября. Об этом сообщила в пятницу министр экологии и природных... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T12:14

2024-10-25T12:14

2024-10-25T12:14

крым

ольга славгородская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября. Об этом сообщила в пятницу министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.При этом гражданам рекомендуют посещать разрешенные места и маршруты и напоминают о продолжении действия особого противопожарного режима, который введен в Крыму с 17 апреля. В связи с действием этого режима, в лесах региона по прежнему запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сняли запрет на посещение лесовПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ольга славгородская, минэкологии крыма, леса крыма, природа, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма