https://crimea.ria.ru/20241025/krymskie-lesa-otkryli-dlya-posescheniya-1141335139.html
Крымские леса открыли для посещения
Крымские леса открыли для посещения - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Крымские леса открыли для посещения
В Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября. Об этом сообщила в пятницу министр экологии и природных... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T12:14
2024-10-25T12:14
2024-10-25T12:14
крым
ольга славгородская
минэкологии крыма
леса крыма
природа
пожароопасный сезон в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134262376_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_7a227a44fe8fc2465831ab2c515ccad9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября. Об этом сообщила в пятницу министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.При этом гражданам рекомендуют посещать разрешенные места и маршруты и напоминают о продолжении действия особого противопожарного режима, который введен в Крыму с 17 апреля. В связи с действием этого режима, в лесах региона по прежнему запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сняли запрет на посещение лесовПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134262376_137:0:1280:857_1920x0_80_0_0_674f3195724b773a8c953952a5472039.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ольга славгородская, минэкологии крыма, леса крыма, природа, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма
Крымские леса открыли для посещения
В Крыму снял запрет на посещение лесов