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Крымские леса открыли для посещения - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Крымские леса открыли для посещения
Крымские леса открыли для посещения - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Крымские леса открыли для посещения
В Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября. Об этом сообщила в пятницу министр экологии и природных... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T12:14
2024-10-25T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября. Об этом сообщила в пятницу министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.При этом гражданам рекомендуют посещать разрешенные места и маршруты и напоминают о продолжении действия особого противопожарного режима, который введен в Крыму с 17 апреля. В связи с действием этого режима, в лесах региона по прежнему запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сняли запрет на посещение лесовПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах
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5
4.7
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крым, ольга славгородская, минэкологии крыма, леса крыма, природа, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма
Крымские леса открыли для посещения

В Крыму снял запрет на посещение лесов

12:14 25.10.2024
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму досрочно сняли ограничение на посещение и въезд в леса, которое ранее продлевали до 30 октября. Об этом сообщила в пятницу министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.

"Инициатива связана с установившимися на территории Республики Крым I, II и III классами пожарной опасности по условиям погоды, улучшением пожарной обстановки в лесах", - сообщила министр.

При этом гражданам рекомендуют посещать разрешенные места и маршруты и напоминают о продолжении действия особого противопожарного режима, который введен в Крыму с 17 апреля.
В связи с действием этого режима, в лесах региона по прежнему запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымОльга СлавгородскаяМинэкологии КрымаЛеса КрымаПриродаПожароопасный сезон в КрымуНовости Крыма
 
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