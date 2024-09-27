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В Севастополе сняли запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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В Севастополе сняли запрет на посещение лесов
В Севастополе сняли запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 27.09.2024
В Севастополе сняли запрет на посещение лесов
В Севастополе сняли запрет на посещение лесов, меры прекращают действовать с 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T10:01
2024-09-27T10:01
севастополь
леса крыма
противопожарный режим
севприроднадзор
новости крыма
крым
гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли запрет на посещение лесов, меры прекращают действовать с 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.При этом МЧС России по Севастополю напоминает: в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, потому использовать костры и мангалы в лесных массивах и рядом по-прежнему нельзя.В Крыму запрет на посещение лесов продлили до 9 октября, предупредили ранее в республиканском МЧС. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.Особый противопожарный режим был установлен по всему Крыму с 17 апреля. В республике строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может быть чревато распространением огня от места открытого горения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под СимферополемПожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под СимферополемНа руках вынесли из леса: под Севастополем спасли 3х-летнего ребенка
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севастополь, леса крыма, противопожарный режим, севприроднадзор, новости крыма, крым, гу мчс россии по севастополю
В Севастополе сняли запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов в Севастополе сняли 27 сентября

10:01 27.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОсень в Крыму.
Осень в Крыму. - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли запрет на посещение лесов, меры прекращают действовать с 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.
"Запрет на посещение лесов Севастополя отменен. В конце июля Севприроднадзор ввел ограничения на вход и въезд на территории лесничества в связи с засушливой, жаркой погодой и чрезвычайной пожароопасностью. Меры прекращают действовать с сегодняшнего дня, 27 сентября", - говорится в сообщении.
При этом МЧС России по Севастополю напоминает: в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, потому использовать костры и мангалы в лесных массивах и рядом по-прежнему нельзя.
В Крыму запрет на посещение лесов продлили до 9 октября, предупредили ранее в республиканском МЧС. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.
Особый противопожарный режим был установлен по всему Крыму с 17 апреля. В республике строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может быть чревато распространением огня от места открытого горения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольЛеса КрымаПротивопожарный режимСевприроднадзорНовости КрымаКрымГУ МЧС России по Севастополю
 
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