https://crimea.ria.ru/20240927/v-sevastopole-snyali-zapret-na-poseschenie-lesov-1140664436.html

В Севастополе сняли запрет на посещение лесов

В Севастополе сняли запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 27.09.2024

В Севастополе сняли запрет на посещение лесов

В Севастополе сняли запрет на посещение лесов, меры прекращают действовать с 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T10:01

2024-09-27T10:01

2024-09-27T10:01

севастополь

леса крыма

противопожарный режим

севприроднадзор

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли запрет на посещение лесов, меры прекращают действовать с 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.При этом МЧС России по Севастополю напоминает: в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, потому использовать костры и мангалы в лесных массивах и рядом по-прежнему нельзя.В Крыму запрет на посещение лесов продлили до 9 октября, предупредили ранее в республиканском МЧС. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.Особый противопожарный режим был установлен по всему Крыму с 17 апреля. В республике строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может быть чревато распространением огня от места открытого горения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под СимферополемПожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под СимферополемНа руках вынесли из леса: под Севастополем спасли 3х-летнего ребенка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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