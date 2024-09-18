https://crimea.ria.ru/20240918/lesa-kryma-pod-zamkom-do-oktyabrya-1140435492.html

Леса Крыма "под замком" до октября

Леса Крыма "под замком" до октября - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Леса Крыма "под замком" до октября

В Крыму до начала октября продлен запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T14:34

2024-09-18T14:34

2024-09-18T14:34

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пожароопасный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до начала октября продлен запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в республиканском МЧС.Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.На территории полуострова с 17 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора как в лесах, так и на прилегающих к ним территориях.В населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях разведение костров допускается только при соблюдении требований пожарной безопасности.В воскресенье в селе Кольчугино Симферопольского района Крыма вспыхнул природный пожар. К ликвидации возгорания привлекалась авиация, вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили на горящий лес десятки тонн воды. Огонь был локализован на площади 23 гектаров. Полностью потушили огонь 16 сентября.Спасатели не допустил огонь к трем населенным пунктам. С возгоранием боролись более 280 специалистов, в том числе из Севастополя, сотрудники минэкологии и волонтеры, и 60 единиц техники. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под СимферополемПожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под СимферополемНа руках вынесли из леса: под Севастополем спасли 3х-летнего ребенка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, леса крыма, пожароопасный сезон в крыму, экология, общество, новости крыма, мчс крыма, минэкологии крыма