Леса Крыма "под замком" до октября
В Крыму запрет на посещение лесов продлен до 9 октября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до начала октября продлен запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в республиканском МЧС.
Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.
"Приказом минэкологии Крыма с 19 сентября по 9 октября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", - сказано в сообщении.
На территории полуострова с 17 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора как в лесах, так и на прилегающих к ним территориях.
В населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях разведение костров допускается только при соблюдении требований пожарной безопасности.
В воскресенье в селе Кольчугино Симферопольского района Крыма вспыхнул природный пожар. К ликвидации возгорания привлекалась авиация, вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили на горящий лес десятки тонн воды. Огонь был локализован на площади 23 гектаров. Полностью потушили огонь 16 сентября.
Спасатели не допустил огонь к трем населенным пунктам. С возгоранием боролись более 280 специалистов, в том числе из Севастополя, сотрудники минэкологии и волонтеры, и 60 единиц техники.
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