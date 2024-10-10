https://crimea.ria.ru/20241010/v-krymu-prodlili-zapret-na-poseschenie-lesov-1140977113.html

В Крыму продлили запрет на посещение лесов

В Крыму продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В Крыму продлили запрет на посещение лесов

Запрет на посещение крымских лесов продлен до 30 октября в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T09:42

2024-10-10T09:42

2024-10-10T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Запрет на посещение крымских лесов продлен до 30 октября в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает МЧС республики."Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым с 10 по 30 октября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что с 17 апреля на полуострове введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора как в лесах, так и на прилегающих к ним территориях.На этой неделе особый противопожарный режим отменили в Севастополе. В то же время пожароопасный сезон пока не завершен.С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые домаВ Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, леса крыма, мчс крыма, новости крыма, общество, безопасность, пожароопасный сезон в крыму