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В Крыму продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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В Крыму продлили запрет на посещение лесов
В Крыму продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
Запрет на посещение крымских лесов продлен до 30 октября в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T09:42
2024-10-10T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Запрет на посещение крымских лесов продлен до 30 октября в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает МЧС республики."Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым с 10 по 30 октября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что с 17 апреля на полуострове введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора как в лесах, так и на прилегающих к ним территориях.На этой неделе особый противопожарный режим отменили в Севастополе. В то же время пожароопасный сезон пока не завершен.С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые домаВ Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной
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крым, леса крыма, мчс крыма, новости крыма, общество, безопасность, пожароопасный сезон в крыму
В Крыму продлили запрет на посещение лесов

В Крыму ограничение на посещение лесов продлили до 30 октября

09:42 10.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога в крымском лесу
Дорога в крымском лесу - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Запрет на посещение крымских лесов продлен до 30 октября в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает МЧС республики.
"Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым с 10 по 30 октября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 17 апреля на полуострове введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора как в лесах, так и на прилегающих к ним территориях.
На этой неделе особый противопожарный режим отменили в Севастополе. В то же время пожароопасный сезон пока не завершен.
С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов.
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