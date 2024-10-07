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В Севастополе отменен особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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В Севастополе отменен особый противопожарный режим
В Севастополе отменен особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 07.10.2024
В Севастополе отменен особый противопожарный режим
В Севастополе отменен особый противопожарный режим, при этом пожароопасный сезон не окончен. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T14:51
2024-10-07T14:51
севастополь
противопожарный режим
новости крыма
крым
гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе отменен особый противопожарный режим, при этом пожароопасный сезон не окончен. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС России.Как уточнили в пресс-службе, риски ландшафтных возгораний не стоят остро, однако не исключены. Также в Севастополе по-прежнему нельзя пользоваться пиротехническими изделиями – кроме хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. В Крыму запрет на посещение лесов продлен до 9 октября. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под СимферополемВ Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые домаВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отменен особый противопожарный режим

В Севастополе сняли ограничения особого противопожарного режима

14:51 07.10.2024
 
© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокрытые лесом горы в районе села Гончарного в Севастополе
Покрытые лесом горы в районе села Гончарного в Севастополе
© Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе отменен особый противопожарный режим, при этом пожароопасный сезон не окончен. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС России.
"Сейчас ограничения особого режима сняты. Но пожароопасный сезон пока не завершен. В нашем регионе он длится с начала обильного цветения до устойчивых холодов, которые пока не наступили", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, риски ландшафтных возгораний не стоят остро, однако не исключены. Также в Севастополе по-прежнему нельзя пользоваться пиротехническими изделиями – кроме хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.
С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. В Крыму запрет на посещение лесов продлен до 9 октября. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.
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СевастопольПротивопожарный режимНовости КрымаКрымГУ МЧС России по Севастополю
 
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