https://crimea.ria.ru/20241007/v-sevastopole-otmenen-osobyy-protivopozharnyy-rezhim-1140900553.html

В Севастополе отменен особый противопожарный режим

В Севастополе отменен особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 07.10.2024

В Севастополе отменен особый противопожарный режим

В Севастополе отменен особый противопожарный режим, при этом пожароопасный сезон не окончен. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T14:51

2024-10-07T14:51

2024-10-07T14:51

севастополь

противопожарный режим

новости крыма

крым

гу мчс россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе отменен особый противопожарный режим, при этом пожароопасный сезон не окончен. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС России.Как уточнили в пресс-службе, риски ландшафтных возгораний не стоят остро, однако не исключены. Также в Севастополе по-прежнему нельзя пользоваться пиротехническими изделиями – кроме хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. В Крыму запрет на посещение лесов продлен до 9 октября. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под СимферополемВ Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые домаВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома

севастополь

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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