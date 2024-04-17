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Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит

Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит

В Крыму со среды введен особый противопожарный режим. Об этом предупреждает республиканский Главк МЧС России. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T12:37

2024-04-17T12:37

2024-04-17T12:37

крым

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противопожарный режим

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму со среды введен особый противопожарный режим. Об этом предупреждает республиканский Главк МЧС России.Уточняется, что мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.В ведомстве подчеркнули, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.Проводить подобные манипуляции могут только специализированные организации в целях предупреждения лесных пожаров.Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется законом.Ранее в регионе прогнозировали введение пятого, наивысшего класса пожарной опасности.В Крыму с первого апреля установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму ввели запрет на посещение лесов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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