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Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит
Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит
В Крыму со среды введен особый противопожарный режим. Об этом предупреждает республиканский Главк МЧС России. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T12:37
2024-04-17T12:37
крым
пожарная безопасность
противопожарный режим
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму со среды введен особый противопожарный режим. Об этом предупреждает республиканский Главк МЧС России.Уточняется, что мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.В ведомстве подчеркнули, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.Проводить подобные манипуляции могут только специализированные организации в целях предупреждения лесных пожаров.Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется законом.Ранее в регионе прогнозировали введение пятого, наивысшего класса пожарной опасности.В Крыму с первого апреля установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму ввели запрет на посещение лесов
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РИА Новости Крым
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крым, пожарная безопасность, противопожарный режим, гу мчс рф по республике крым, общество, природа, экология, новости крыма
Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит

В Крыму введен особый противопожарный режим

12:37 17.04.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров. Архивное фото
Тушение лесных пожаров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму со среды введен особый противопожарный режим. Об этом предупреждает республиканский Главк МЧС России.
"В Крыму с 00:00 17 апреля 2024 года на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим", – сказано в сообщении.
Уточняется, что мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.
В ведомстве подчеркнули, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.
Проводить подобные манипуляции могут только специализированные организации в целях предупреждения лесных пожаров.
Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется законом.
Ранее в регионе прогнозировали введение пятого, наивысшего класса пожарной опасности.
В Крыму с первого апреля установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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