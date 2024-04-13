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В Крыму наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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В Крыму наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни
В Крыму наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В Крыму наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни
Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T08:17
2024-04-13T08:17
роман вильфанд
гидрометцентр россии
пожарная безопасность
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд.По его словам, такое опасное природное явление характерно скорее для летней породы.В Крыму с первого апреля установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.При этом разведение огня на землях сельхозназначения допускается при соблюдении требований пожарной безопасности. В частности, садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающие к нему территории от мусора и сухой травы.При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а к садовым участкам необходимо обеспечить беспрепятственный проезд.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Также 10 апреля чрезвычайная пожарная опасность была объявлена в центральном и восточном Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах погибли 24 человекаНачинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска
https://crimea.ria.ru/20240410/v-krymu-vveli-zapret-na-poseschenie-lesov-1136451312.html
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роман вильфанд, гидрометцентр россии, пожарная безопасность, крым, новости крыма, общество
В Крыму наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни

Наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму на ближайшие дни – Вильфанд

08:17 13.04.2024
 
© РИА Новости . Андрей Бок / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Андрей Бок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд.
"В Крыму чрезвычайная пожарная опасность. Там и осадков мало. Пятый класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд.
По его словам, такое опасное природное явление характерно скорее для летней породы.
В Крыму с первого апреля установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.
При этом разведение огня на землях сельхозназначения допускается при соблюдении требований пожарной безопасности. В частности, садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающие к нему территории от мусора и сухой травы.
При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а к садовым участкам необходимо обеспечить беспрепятственный проезд.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Также 10 апреля чрезвычайная пожарная опасность была объявлена в центральном и восточном Крыму.
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