https://crimea.ria.ru/20241105/prazdnik-v-malinovke-v-krymu-sozdayut-zakaznik-kholodnaya-balka-1141572535.html
Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"
Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка" - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"
В Бахчисарайском районе возле села Малиновка будет создан природный заказник "Холодная балка". Об этом журналистам во время рабочего выезда в Малиновку... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T11:15
2024-11-05T11:15
2024-11-05T12:56
ольга славгородская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе возле села Малиновка будет создан природный заказник "Холодная балка". Об этом журналистам во время рабочего выезда в Малиновку рассказала министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская."Мы планируем создать особо охраняемую природную территорию регионального значения, это будет государственный природный заказник. Мы даже уже подобрали название - "Холодная балка". Вот видите, слева от меня Холодная гора", - показала она.В этом месте горно-лесной ландшафт переходит в степной. На сегодняшний день эта земля имеет статус сельскохозяйственного назначения, однако на протяжении 10-15 лет она не возделывается. Поэтому природа на этом участке постепенно восстанавливается.Среди них – ландыш майский, пион тонколистный, эспарцет, перечислила министр. Из краснокнижных насекомых здесь обитает жук-олень, жук-бражник, краснокнижные пчелы, а всего – 25 видов животных, занесенных в Красную книгу Крыма. Пять из них встречаются также в Красной книге РФ.Создание природного заказника предотвратит застройку этого уникального места и поможет регулировать антропогенную нагрузку, подчеркнула Ольга Славгородская.Всего на территории Республики Крым располагается девять особо охраняемых природных территории (ООПТ) федерального значения, 194 ООПТ регионального значения и две ООПТ местного значения общей площадью более 226 тыс. га, сообщили в пресс-службе министерства.Ранее в Бахчисарайском районе открыли новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка". Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпингиКараларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройствуВ Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов
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ольга славгородская, минэкологии крыма, крым, заповедники крыма, новости крыма, бахчисарайский район, природа, экология
Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"
В Крыму создают новый природный заказник "Холодная балка"
11:15 05.11.2024 (обновлено: 12:56 05.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе возле села Малиновка будет создан природный заказник "Холодная балка". Об этом журналистам во время рабочего выезда в Малиновку рассказала министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.
"Мы планируем создать особо охраняемую природную территорию регионального значения, это будет государственный природный заказник. Мы даже уже подобрали название - "Холодная балка". Вот видите, слева от меня Холодная гора", - показала она.
В этом месте горно-лесной ландшафт переходит в степной. На сегодняшний день эта земля имеет статус сельскохозяйственного назначения, однако на протяжении 10-15 лет она не возделывается. Поэтому природа на этом участке постепенно восстанавливается.
"Сейчас проходит научное обоснование необходимости создания здесь ООПТ. Мы уже нашли 257 видов различных сосудистых растений (растения, снабженные сосудисто-волокнистыми пучками – ред.). Из них 26 видов, занесенных в Красную книгу Республики Крым и 11 видов, занесенных в Красную книгу РФ", - рассказала Славгородская.
Среди них – ландыш майский, пион тонколистный, эспарцет, перечислила министр. Из краснокнижных насекомых здесь обитает жук-олень, жук-бражник, краснокнижные пчелы, а всего – 25 видов животных, занесенных в Красную книгу Крыма. Пять из них встречаются также в Красной книге РФ.
Создание природного заказника предотвратит застройку этого уникального места и поможет регулировать антропогенную нагрузку, подчеркнула Ольга Славгородская.
Всего на территории Республики Крым располагается девять особо охраняемых природных территории (ООПТ) федерального значения, 194 ООПТ регионального значения и две ООПТ местного значения общей площадью более 226 тыс. га, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее в Бахчисарайском районе открыли новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка"
. Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.
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