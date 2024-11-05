https://crimea.ria.ru/20241105/prazdnik-v-malinovke-v-krymu-sozdayut-zakaznik-kholodnaya-balka-1141572535.html

Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"

Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка" - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"

В Бахчисарайском районе возле села Малиновка будет создан природный заказник "Холодная балка". Об этом журналистам во время рабочего выезда в Малиновку... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T11:15

2024-11-05T11:15

2024-11-05T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе возле села Малиновка будет создан природный заказник "Холодная балка". Об этом журналистам во время рабочего выезда в Малиновку рассказала министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская."Мы планируем создать особо охраняемую природную территорию регионального значения, это будет государственный природный заказник. Мы даже уже подобрали название - "Холодная балка". Вот видите, слева от меня Холодная гора", - показала она.В этом месте горно-лесной ландшафт переходит в степной. На сегодняшний день эта земля имеет статус сельскохозяйственного назначения, однако на протяжении 10-15 лет она не возделывается. Поэтому природа на этом участке постепенно восстанавливается.Среди них – ландыш майский, пион тонколистный, эспарцет, перечислила министр. Из краснокнижных насекомых здесь обитает жук-олень, жук-бражник, краснокнижные пчелы, а всего – 25 видов животных, занесенных в Красную книгу Крыма. Пять из них встречаются также в Красной книге РФ.Создание природного заказника предотвратит застройку этого уникального места и поможет регулировать антропогенную нагрузку, подчеркнула Ольга Славгородская.Всего на территории Республики Крым располагается девять особо охраняемых природных территории (ООПТ) федерального значения, 194 ООПТ регионального значения и две ООПТ местного значения общей площадью более 226 тыс. га, сообщили в пресс-службе министерства.Ранее в Бахчисарайском районе открыли новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка". Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпингиКараларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройствуВ Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга славгородская, минэкологии крыма, крым, заповедники крыма, новости крыма, бахчисарайский район, природа, экология