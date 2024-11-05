Рейтинг@Mail.ru
Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка" - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241105/prazdnik-v-malinovke-v-krymu-sozdayut-zakaznik-kholodnaya-balka-1141572535.html
Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"
Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка" - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"
В Бахчисарайском районе возле села Малиновка будет создан природный заказник "Холодная балка". Об этом журналистам во время рабочего выезда в Малиновку... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T11:15
2024-11-05T12:56
ольга славгородская
минэкологии крыма
крым
заповедники крыма
новости крыма
бахчисарайский район
природа
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/02/1141565896_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_486e710fce0a1ec58a30322f1979c56e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе возле села Малиновка будет создан природный заказник "Холодная балка". Об этом журналистам во время рабочего выезда в Малиновку рассказала министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская."Мы планируем создать особо охраняемую природную территорию регионального значения, это будет государственный природный заказник. Мы даже уже подобрали название - "Холодная балка". Вот видите, слева от меня Холодная гора", - показала она.В этом месте горно-лесной ландшафт переходит в степной. На сегодняшний день эта земля имеет статус сельскохозяйственного назначения, однако на протяжении 10-15 лет она не возделывается. Поэтому природа на этом участке постепенно восстанавливается.Среди них – ландыш майский, пион тонколистный, эспарцет, перечислила министр. Из краснокнижных насекомых здесь обитает жук-олень, жук-бражник, краснокнижные пчелы, а всего – 25 видов животных, занесенных в Красную книгу Крыма. Пять из них встречаются также в Красной книге РФ.Создание природного заказника предотвратит застройку этого уникального места и поможет регулировать антропогенную нагрузку, подчеркнула Ольга Славгородская.Всего на территории Республики Крым располагается девять особо охраняемых природных территории (ООПТ) федерального значения, 194 ООПТ регионального значения и две ООПТ местного значения общей площадью более 226 тыс. га, сообщили в пресс-службе министерства.Ранее в Бахчисарайском районе открыли новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка". Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпингиКараларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройствуВ Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов
крым
заповедники крыма
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/02/1141565896_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_af42e6598665783c91007cda47ef4a85.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга славгородская, минэкологии крыма, крым, заповедники крыма, новости крыма, бахчисарайский район, природа, экология
Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"

В Крыму создают новый природный заказник "Холодная балка"

11:15 05.11.2024 (обновлено: 12:56 05.11.2024)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Минприроды Крыма На территории Бахчисарайского района будет создан природный заказник "Холодная балка"
На территории Бахчисарайского района будет создан природный заказник Холодная балка
© Фото предоставлено пресс-службой Минприроды Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе возле села Малиновка будет создан природный заказник "Холодная балка". Об этом журналистам во время рабочего выезда в Малиновку рассказала министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.
"Мы планируем создать особо охраняемую природную территорию регионального значения, это будет государственный природный заказник. Мы даже уже подобрали название - "Холодная балка". Вот видите, слева от меня Холодная гора", - показала она.
В этом месте горно-лесной ландшафт переходит в степной. На сегодняшний день эта земля имеет статус сельскохозяйственного назначения, однако на протяжении 10-15 лет она не возделывается. Поэтому природа на этом участке постепенно восстанавливается.
"Сейчас проходит научное обоснование необходимости создания здесь ООПТ. Мы уже нашли 257 видов различных сосудистых растений (растения, снабженные сосудисто-волокнистыми пучками – ред.). Из них 26 видов, занесенных в Красную книгу Республики Крым и 11 видов, занесенных в Красную книгу РФ", - рассказала Славгородская.
Среди них – ландыш майский, пион тонколистный, эспарцет, перечислила министр. Из краснокнижных насекомых здесь обитает жук-олень, жук-бражник, краснокнижные пчелы, а всего – 25 видов животных, занесенных в Красную книгу Крыма. Пять из них встречаются также в Красной книге РФ.
© Фото предоставлено пресс-службой Минприроды Крыма На территории Бахчисарайского района будет создан природный заказник "Холодная балка"
На территории Бахчисарайского района будет создан природный заказник Холодная балка
© Фото предоставлено пресс-службой Минприроды Крыма
На территории Бахчисарайского района будет создан природный заказник "Холодная балка"
Создание природного заказника предотвратит застройку этого уникального места и поможет регулировать антропогенную нагрузку, подчеркнула Ольга Славгородская.
Всего на территории Республики Крым располагается девять особо охраняемых природных территории (ООПТ) федерального значения, 194 ООПТ регионального значения и две ООПТ местного значения общей площадью более 226 тыс. га, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее в Бахчисарайском районе открыли новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка". Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги
Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству
В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов
 
Ольга СлавгородскаяМинэкологии КрымаКрымЗаповедники КрымаНовости КрымаБахчисарайский районПриродаЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны
13:13В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию
13:07Три дрона атаковали Шебекинский округ – ранена женщина
13:03Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков
12:43Новости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков
12:39На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ
12:31Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов
12:15Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступности
12:04Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки
11:50СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве
11:42Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД
11:26На заводе в Уфе произошло массовое отравление
11:15Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"
10:58В Крыму 13-летнего мальчика убило током в трансформаторной подстанции
10:50Россия вывела на орбиту рекордное количество спутников
10:41Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
10:29На железнодорожных переездах появится больше видеокамер
10:06В Евпатории снесут Дворец пионеров
09:59Землетрясение произошло в Казахстане - что известно
09:44Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара
Лента новостейМолния