https://crimea.ria.ru/20241105/na-zavode-v-ufe-proizoshlo-massovoe-otravlenie-1141617393.html
На заводе в Уфе произошло массовое отравление
На заводе в Уфе произошло массовое отравление - РИА Новости Крым, 05.11.2024
На заводе в Уфе произошло массовое отравление
В столице Башкирии произошло массовое отравление работников Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Причиной стала норовирусная... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T11:26
2024-11-05T11:26
2024-11-05T11:36
уфа
новости
отравление
происшествия
башкирия
роспотребнадзор
массовое отравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_b7fd613e9b88840e0cf83ecde5a66461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В столице Башкирии произошло массовое отравление работников Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Причиной стала норовирусная инфекция, сообщает Роспотребнадзор Республики Башкортостан.По состоянию на утро 5 ноября выявлен уже 21 пострадавший, из них 10 человек госпитализированы. Работа по выявлению заболевших еще продолжается. Все пациенты переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением, информирует Роспотребнадзор."Эпидемиологическое расследование продолжается. Меры административного воздействия будут приняты, виновные понесут ответственность", – уточнили в Роспотребнадзоре.Расследование проводится с 3 ноября, когда были зарегистрированы первые случаи кишечной инфекции. Центром гигиены и эпидемиологии исследуются пробы пищевой продукции и сырья, персонал обследован и проведена проверка санитарного состояния объекта.Ранее в Ставрополье было зафиксировано массовое отравление курсантов университета МВД. Были госпитализированы более 20 человек, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причинуВ Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверкуМассовое поступление военных с отравлением в больницу Крыма – фейк
уфа
башкирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7bec0252653757d21d0d3fe2a389e9fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, новости, отравление, происшествия, башкирия, роспотребнадзор, массовое отравление
На заводе в Уфе произошло массовое отравление
Массовое отравление едой из пищеблока произошло на заводе в Уфе
11:26 05.11.2024 (обновлено: 11:36 05.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В столице Башкирии произошло массовое отравление работников Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Причиной стала норовирусная инфекция, сообщает Роспотребнадзор Республики Башкортостан.
"Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. По предварительным данным эпидемиологического расследования, источником инфекции являются сотрудники пищеблока", – говорится в сообщении.
По состоянию на утро 5 ноября выявлен уже 21 пострадавший, из них 10 человек госпитализированы. Работа по выявлению заболевших еще продолжается. Все пациенты переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением, информирует Роспотребнадзор.
"Эпидемиологическое расследование продолжается. Меры административного воздействия будут приняты, виновные понесут ответственность", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Расследование проводится с 3 ноября, когда были зарегистрированы первые случаи кишечной инфекции. Центром гигиены и эпидемиологии исследуются пробы пищевой продукции и сырья, персонал обследован и проведена проверка санитарного состояния объекта.
"Временно приостановлена деятельность пищеблока и буфета до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора", – подытожили в ведомстве.
Ранее в Ставрополье было зафиксировано
массовое отравление курсантов университета МВД. Были госпитализированы более 20 человек, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: