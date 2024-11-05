https://crimea.ria.ru/20241105/na-zavode-v-ufe-proizoshlo-massovoe-otravlenie-1141617393.html

На заводе в Уфе произошло массовое отравление

На заводе в Уфе произошло массовое отравление - РИА Новости Крым, 05.11.2024

На заводе в Уфе произошло массовое отравление

В столице Башкирии произошло массовое отравление работников Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Причиной стала норовирусная... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T11:26

2024-11-05T11:26

2024-11-05T11:36

уфа

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массовое отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В столице Башкирии произошло массовое отравление работников Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Причиной стала норовирусная инфекция, сообщает Роспотребнадзор Республики Башкортостан.По состоянию на утро 5 ноября выявлен уже 21 пострадавший, из них 10 человек госпитализированы. Работа по выявлению заболевших еще продолжается. Все пациенты переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением, информирует Роспотребнадзор."Эпидемиологическое расследование продолжается. Меры административного воздействия будут приняты, виновные понесут ответственность", – уточнили в Роспотребнадзоре.Расследование проводится с 3 ноября, когда были зарегистрированы первые случаи кишечной инфекции. Центром гигиены и эпидемиологии исследуются пробы пищевой продукции и сырья, персонал обследован и проведена проверка санитарного состояния объекта.Ранее в Ставрополье было зафиксировано массовое отравление курсантов университета МВД. Были госпитализированы более 20 человек, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причинуВ Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверкуМассовое поступление военных с отравлением в больницу Крыма – фейк

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, новости, отравление, происшествия, башкирия, роспотребнадзор, массовое отравление