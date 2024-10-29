Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину
Возможной причиной смерти детей под Красноярском стали инсектициды на посуде - СК
© Следственный комитет РФСледователь работает в доме, где четверо детей отравились насмерть
© Следственный комитет РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде в доме в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом умерли четверо детей. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по региону.
"Следствием получены результаты экспертиз материалов, веществ и изделий, изъятых в ходе расследования уголовного дела. Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства", - говорится в сообщении.
Приоритетная версия следствия отравления детей на данный момент – попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства, проинформировали в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.
Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.
Во вторник в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.
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