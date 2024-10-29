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Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину
Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину
Экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде в доме в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом умерли четверо детей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T06:42
2024-10-29T06:42
отравление
массовое отравление
красноярский край
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде в доме в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом умерли четверо детей. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по региону.Приоритетная версия следствия отравления детей на данный момент – попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства, проинформировали в СК.Расследование уголовного дела продолжается.22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.Во вторник в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменейВ Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверкуМассовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки
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РИА Новости Крым
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отравление, массовое отравление, красноярский край, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети
Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину

Возможной причиной смерти детей под Красноярском стали инсектициды на посуде - СК

06:42 29.10.2024
 
© Следственный комитет РФСледователь работает в доме, где четверо детей отравились насмерть
Следователь работает в доме, где четверо детей отравились насмерть
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде в доме в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом умерли четверо детей. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по региону.
"Следствием получены результаты экспертиз материалов, веществ и изделий, изъятых в ходе расследования уголовного дела. Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства", - говорится в сообщении.
Приоритетная версия следствия отравления детей на данный момент – попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства, проинформировали в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.
Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.
Во вторник в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.
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ОтравлениеМассовое отравлениеКрасноярский крайНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)дети
 
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