https://crimea.ria.ru/20241029/smertelnoe-otravlenie-detey-pod-krasnoyarskom---sk-nazval-prichinu-1141418840.html

Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину

Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину

Экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде в доме в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом умерли четверо детей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T06:42

2024-10-29T06:42

2024-10-29T06:42

отравление

массовое отравление

красноярский край

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141418729_0:0:1495:841_1920x0_80_0_0_a3664df02adb70e54f169762e21ac632.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде в доме в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом умерли четверо детей. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по региону.Приоритетная версия следствия отравления детей на данный момент – попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства, проинформировали в СК.Расследование уголовного дела продолжается.22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.Во вторник в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменейВ Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверкуМассовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки

красноярский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отравление, массовое отравление, красноярский край, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети