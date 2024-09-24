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Семья в Красноярском крае могла умереть от отравления дихлофосом

Семья в Красноярском крае могла умереть от отравления дихлофосом - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Семья в Красноярском крае могла умереть от отравления дихлофосом

Основной версией гибели четверых детей одной семьи в Красноярском крае стало отравление дихлофосом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T09:09

2024-09-24T09:09

2024-09-24T11:47

красноярский край

прокуратура красноярского края

происшествия

отравление

отравляющие вещества

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Основной версией гибели четверых детей одной семьи в Красноярском крае стало отравление дихлофосом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.Отмечается, что дом, в котором проживала семья, накануне трагедии обрабатывали дихлофосом марки "Варан". Дети в это время находились на улице.Для установления точной причины отравления подключены эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми отравилась неустановленным химическим веществом. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находится на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском краеЧетвертый ребенок умер от отравления в Красноярском краеЧем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти

красноярский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, прокуратура красноярского края, происшествия, отравление, отравляющие вещества, общество, новости