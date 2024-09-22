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Мать троих погибших от отравления детей - на девятом месяце беременности - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Мать троих погибших от отравления детей - на девятом месяце беременности
Мать троих погибших от отравления детей - на девятом месяце беременности - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Мать троих погибших от отравления детей - на девятом месяце беременности
Женщина, отравившаяся после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, на девятом месяце беременности, это подтвердили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T12:06
2024-09-22T12:06
красноярский край
отравление
происшествия
общество
россия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Женщина, отравившаяся после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, на девятом месяце беременности, это подтвердили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия."Да, женщина беременная, она на девятом месяце", - сказали в пресс-службе.Теперь врачи борются за жизнь матери и малыша.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице.РИА Новости в СК сообщали, что все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае. Состояние семьи – тяжелое, родители и дети доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска. Ожидается экспертиза по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске. Третий ребенок скончался в воскресенье в больнице - это девочка 11 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовМассовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверкуВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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красноярский край, отравление, происшествия, общество, россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Мать троих погибших от отравления детей - на девятом месяце беременности

Мать троих погибших от отравления детей - на девятом месяце беременности

12:06 22.09.2024
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Женщина, отравившаяся после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, на девятом месяце беременности, это подтвердили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Да, женщина беременная, она на девятом месяце", - сказали в пресс-службе.

Теперь врачи борются за жизнь матери и малыша.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка.
В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице.
РИА Новости в СК сообщали, что все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае. Состояние семьи – тяжелое, родители и дети доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска.
Ожидается экспертиза по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске. Третий ребенок скончался в воскресенье в больнице - это девочка 11 лет.
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