https://crimea.ria.ru/20240714/massovoe-zabolevanie-detey-v-lagere-v-evpatorii--sledkom-nachal-proverku-1138853052.html
Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку
Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту массового заболевания детей в детском лагере в Евпатории. РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T18:31
2024-07-14T18:31
2024-07-14T18:41
евпатория
дети
детские лагеря в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту массового заболевания детей в детском лагере в Евпатории.По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, уточнили в ведомстве.В мае центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль проверку отравления детей хлором в бассейне в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились детиВ оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детейПять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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евпатория, дети, детские лагеря в крыму, детский отдых, новости крыма, происшествия, больница
Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку
Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – следком проводит проверку
18:31 14.07.2024 (обновлено: 18:41 14.07.2024)