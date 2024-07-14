https://crimea.ria.ru/20240714/massovoe-zabolevanie-detey-v-lagere-v-evpatorii--sledkom-nachal-proverku-1138853052.html

Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку

Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту массового заболевания детей в детском лагере в Евпатории. РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T18:31

2024-07-14T18:31

2024-07-14T18:41

евпатория

дети

детские лагеря в крыму

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новости крыма

происшествия

больница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту массового заболевания детей в детском лагере в Евпатории.По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, уточнили в ведомстве.В мае центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль проверку отравления детей хлором в бассейне в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились детиВ оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детейПять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детей

евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, дети, детские лагеря в крыму, детский отдых, новости крыма, происшествия, больница