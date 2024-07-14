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Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку
Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту массового заболевания детей в детском лагере в Евпатории. РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T18:31
2024-07-14T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту массового заболевания детей в детском лагере в Евпатории.По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, уточнили в ведомстве.В мае центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль проверку отравления детей хлором в бассейне в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились детиВ оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детейПять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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96
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евпатория, дети, детские лагеря в крыму, детский отдых, новости крыма, происшествия, больница
Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку

Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – следком проводит проверку

18:31 14.07.2024 (обновлено: 18:41 14.07.2024)
 
© РИА НовостиВ больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту массового заболевания детей в детском лагере в Евпатории.

"В средствах массовой информации сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью", – информирует Telegram-канал СК России.

По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, уточнили в ведомстве.
В мае центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль проверку отравления детей хлором в бассейне в Севастополе.
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ЕвпаториядетиДетские лагеря в КрымуДетский отдыхНовости КрымаПроисшествияБольница
 
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