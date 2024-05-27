https://crimea.ria.ru/20240527/otravlenie-detey-khlorom-v-sevastopole-bastrykin-vzyal-delo-na-kontrol-1137620158.html

Отравление детей хлором в Севастополе: Бастрыкин взял дело на контроль

Отравление детей хлором в Севастополе: Бастрыкин взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Отравление детей хлором в Севастополе: Бастрыкин взял дело на контроль

Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль проверку отравления детей хлором в бассейне в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T12:00

2024-05-27T12:00

2024-05-27T12:00

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

новости крыма

происшествия

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль проверку отравления детей хлором в бассейне в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В СК напомнили, что информация об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сотрудниками курортного комплекса "Aqua Deluxe" в городе Севастополе появилась в сети Интернет. 24 мая шестеро детей от 8 до 10 лет отравились хлорсодержащими парами во время тренировки в бассейне. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь."В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка", - уточняют в Следственном комитете.По данному факту также проводит проверку прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в СимферополеБастрыкин контролирует проверку по факту отравления футболистов в КрымуМигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости крыма, происшествия, дети