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Отравление детей хлором в Севастополе: Бастрыкин взял дело на контроль
Отравление детей хлором в Севастополе: Бастрыкин взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Отравление детей хлором в Севастополе: Бастрыкин взял дело на контроль
Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль проверку отравления детей хлором в бассейне в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T12:00
2024-05-27T12:00
2024-05-27T12:00
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
новости крыма
происшествия
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль проверку отравления детей хлором в бассейне в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В СК напомнили, что информация об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сотрудниками курортного комплекса "Aqua Deluxe" в городе Севастополе появилась в сети Интернет. 24 мая шестеро детей от 8 до 10 лет отравились хлорсодержащими парами во время тренировки в бассейне. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь."В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка", - уточняют в Следственном комитете.По данному факту также проводит проверку прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в СимферополеБастрыкин контролирует проверку по факту отравления футболистов в КрымуМигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело
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РИА Новости Крым
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости крыма, происшествия, дети
Отравление детей хлором в Севастополе: Бастрыкин взял дело на контроль
Проверку отравления детей хлором в бассейне в Севастополе взял на контроль Бастрыкин