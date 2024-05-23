https://crimea.ria.ru/20240523/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-o-massovoy-drake-v-simferopole-1137515475.html

Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в Симферополе

Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в Симферополе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту массовой драки в Симферополе, видео которой было опубликовано... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T10:46

2024-05-23T10:46

2024-05-23T10:48

симферополь

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

крымский следком

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту массовой драки в Симферополе, видео которой было опубликовано в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю Владимиру Терентьеву поручено организовать проверку и представить доклад.Ранее проверку инцидента начали в МВД республики. Информация о массовой драке была опубликована в соцсетях, на видео около двадцати молодых людей участвуют в конфликте на одной из улиц Симферополя. На место происшествия выезжали сотрудники патрульно-постовой службы, однако никого из конфликтующих сторон на месте уже не было. Работа по расследованию инцидента продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить делоСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступностьЗабил собутыльника до смерти: крымчанину вынесли окончательный приговор

симферополь

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симферополь, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крымский следком, крым