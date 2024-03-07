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Забил собутыльника до смерти: крымчанину вынесли окончательный приговор
Забил собутыльника до смерти: крымчанину вынесли окончательный приговор - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Забил собутыльника до смерти: крымчанину вынесли окончательный приговор
Верховный суд Крыма сократил срок пребывания в колонии для жителя Белогорского района, который до смерти забил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T12:15
2024-03-07T12:15
2024-03-07T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма сократил срок пребывания в колонии для жителя Белогорского района, который до смерти забил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба суда.В мае 2021 года в ходе конфликта и на почве личной неприязни осужденный избил мужчину, с которым до этого распивал алкоголь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.Белогорский районный суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.Наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетних детей и наличие матери-пенсионерки суд учел как смягчающие обстоятельства. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке.Приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в СевастополеДесять дней жил с телом: севастополец осужден за жестокое убийствоОт удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертью
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РИА Новости Крым
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приговор, верховный суд крыма, закон и право, общество, новости крыма, крым, белогорский район, суды крыма
Забил собутыльника до смерти: крымчанину вынесли окончательный приговор
Житель Крыма получил 8 лет и 3 месяцев колонии за избиение собутыльника до смерти
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма сократил срок пребывания в колонии для жителя Белогорского района, который до смерти забил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В мае 2021 года в ходе конфликта и на почве личной неприязни осужденный избил мужчину, с которым до этого распивал алкоголь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Белогорский районный суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.
Наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетних детей и наличие матери-пенсионерки суд учел как смягчающие обстоятельства. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке.
"Осужденный признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, что было дополнительно признано Верховным судом Республики Крым в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Апелляционным определением назначенное судом первой инстанции наказание осужденному было снижено до 8 лет 3 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.
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