https://crimea.ria.ru/20240307/zabil-sobutylnika-do-smerti-krymchaninu-vynesli-okonchatelnyy-prigovor-1135481895.html

Забил собутыльника до смерти: крымчанину вынесли окончательный приговор

Забил собутыльника до смерти: крымчанину вынесли окончательный приговор - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Забил собутыльника до смерти: крымчанину вынесли окончательный приговор

Верховный суд Крыма сократил срок пребывания в колонии для жителя Белогорского района, который до смерти забил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T12:15

2024-03-07T12:15

2024-03-07T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма сократил срок пребывания в колонии для жителя Белогорского района, который до смерти забил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба суда.В мае 2021 года в ходе конфликта и на почве личной неприязни осужденный избил мужчину, с которым до этого распивал алкоголь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.Белогорский районный суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.Наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетних детей и наличие матери-пенсионерки суд учел как смягчающие обстоятельства. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке.Приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в СевастополеДесять дней жил с телом: севастополец осужден за жестокое убийствоОт удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертью

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