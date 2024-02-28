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Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в Севастополе
Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в Севастополе
В Севастополе двое мужчин избили местного жителя, нападавшие вымогали деньги за выполненный ремонт. Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T09:11
2024-02-28T09:11
2024-02-28T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин избили местного жителя, нападавшие вымогали деньги за выполненный ремонт. Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах данного инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее информация об избиении и вымогательстве денежных средств за ремонтные работы появилась в медиапространстве.Обстоятельства случившегося устанавливаются.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения молодого человека тремя мигрантами в Севастополе, сообщает Telegram-канал ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльникаДесять дней жил с телом: севастополец осужден за жестокое убийствоВ Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего знакомого
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, крым, происшествия, севастополь, вымогательство
Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в Севастополе
В Севастополе мужчину избили вымогатели денег за ремонт – Следком начал проверку