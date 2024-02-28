https://crimea.ria.ru/20240228/izbili-za-neoplachennyy-remont--sledkom-proveryaet-intsident-v-sevastopole-1135266381.html

Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в Севастополе

Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в Севастополе

В Севастополе двое мужчин избили местного жителя, нападавшие вымогали деньги за выполненный ремонт. Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T09:11

2024-02-28T09:11

2024-02-28T09:11

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

новости крыма

крым

происшествия

севастополь

вымогательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/14/1119289136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6370a318f75eba25aed2fce9af710c77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин избили местного жителя, нападавшие вымогали деньги за выполненный ремонт. Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах данного инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее информация об избиении и вымогательстве денежных средств за ремонтные работы появилась в медиапространстве.Обстоятельства случившегося устанавливаются.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения молодого человека тремя мигрантами в Севастополе, сообщает Telegram-канал ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльникаДесять дней жил с телом: севастополец осужден за жестокое убийствоВ Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего знакомого

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, крым, происшествия, севастополь, вымогательство