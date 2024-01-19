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Десять дней жил с телом: севастополец осужден за жестокое убийство
Десять дней жил с телом: севастополец осужден за жестокое убийство - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Десять дней жил с телом: севастополец осужден за жестокое убийство
Житель Севастополя приговорен к одиннадцати годам заключения в колонии строгого режима за зверское убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T18:44
2024-01-19T18:44
2024-01-19T18:44
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к одиннадцати годам заключения в колонии строгого режима за зверское убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда.Трагедия случилась весной прошлого года. Судом установлено, что в ходе конфликта осужденный сначала избил, а затем мучал женщину. Свою вину в совершении преступления мужчина не признал, но собранные по делу доказательства суд счел достаточными для признания его виновным. Он был осужден по трем статьям: за убийство, кражу средств с банковского счета и угон автомобиля.Согласно решению суда, севастополец ближайшие 11 лет должен будет провести в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее стало известно, что в Краснодарском крае подростку предъявлено обвинение в убийстве женщины, которая была его опекуном. В результате конфликта четырнадцатилетний мальчик схватил ружье и произвел из него два выстрела, после чего скрылся на автомобиле мужа погибшей.Читайте также на РИА Новости Крым:С ножом на брата: крымчанина будут судить за убийствоРазбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денегЖитель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
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Десять дней жил с телом: севастополец осужден за жестокое убийство
Житель Севастополя приговорен к 11 годам колонии за жестокое убийство сожительницы
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к одиннадцати годам заключения в колонии строгого режима за зверское убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда.
Трагедия случилась весной прошлого года. Судом установлено, что в ходе конфликта осужденный сначала избил, а затем мучал женщину.
"Тело бывшей возлюбленной мужчина положил в ванную комнату. После убийства осужденный беспрепятственно пользовался банковской картой умершей и ее автомобилем, используя их на свое усмотрение. С момента убийства до задержания мужчина прожил с трупом 10 дней, за это время успев потратить на собственные нужды 9 032 рубля, расплачиваясь за покупки банковской картой жертвы", - уточнили правоохранители.
Свою вину в совершении преступления мужчина не признал, но собранные по делу доказательства суд счел достаточными для признания его виновным. Он был осужден по трем статьям: за убийство, кражу средств с банковского счета и угон автомобиля.
Согласно решению суда, севастополец ближайшие 11 лет должен будет провести в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае подростку предъявлено обвинение в убийстве
женщины, которая была его опекуном. В результате конфликта четырнадцатилетний мальчик схватил ружье и произвел из него два выстрела, после чего скрылся на автомобиле мужа погибшей.
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