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Подростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекуна
Подростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекуна - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Подростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекуна
Обвинение в убийстве женщины предъявлено подростку из Тихорецкого района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T18:29
2024-01-12T18:29
2024-01-12T18:29
новости
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
происшествия
оружие
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Обвинение в убийстве женщины предъявлено подростку из Тихорецкого района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК России.По данным следствия, преступление произошло 10 января 2024 года на летней кухне одного из частных домовладений станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района.После парень, взяв с собой ружье, скрылся на автомобиле мужа погибшей. Однако, проехав около километра, оставил машину и оружие в лесном массиве.Подозреваемый был задержан полицией. В ходе допроса подросток признал свою вину. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз.Также в пятницу пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщила, что житель Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом по обвинении в убийстве брата. Между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры один из братьев нанес другому смертельный удар ножом в область груди.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней материКрымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаЖитель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство матери
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, происшествия, оружие, суд
Подростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекуна
Подростку предъявлено обвинение в убийстве из ружья женщины-опекуна в Краснодарском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Обвинение в убийстве женщины предъявлено подростку из Тихорецкого района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК России.
По данным следствия, преступление произошло 10 января 2024 года на летней кухне одного из частных домовладений станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района.
"Между женщиной и ее 14-летним опекаемым произошел бытовой конфликт, в ходе которого несовершеннолетний взял находящееся там ружье и произвел два выстрела в область шеи и туловища потерпевшей, причинив ей смертельные ранения", – говорится в сообщении.
После парень, взяв с собой ружье, скрылся на автомобиле мужа погибшей. Однако, проехав около километра, оставил машину и оружие в лесном массиве.
Подозреваемый был задержан полицией. В ходе допроса подросток признал свою вину. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.
В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз.
Также в пятницу пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщила, что житель Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом
по обвинении в убийстве брата. Между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры один из братьев нанес другому смертельный удар ножом в область груди.
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