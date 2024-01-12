https://crimea.ria.ru/20240112/podrostka-obvinyayut-v-ubiystve-iz-ruzhya-zhenschiny-opekuna-1134157339.html

Подростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекуна

Подростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекуна - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Подростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекуна

Обвинение в убийстве женщины предъявлено подростку из Тихорецкого района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T18:29

2024-01-12T18:29

2024-01-12T18:29

новости

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

происшествия

оружие

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Обвинение в убийстве женщины предъявлено подростку из Тихорецкого района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК России.По данным следствия, преступление произошло 10 января 2024 года на летней кухне одного из частных домовладений станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района.После парень, взяв с собой ружье, скрылся на автомобиле мужа погибшей. Однако, проехав около километра, оставил машину и оружие в лесном массиве.Подозреваемый был задержан полицией. В ходе допроса подросток признал свою вину. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз.Также в пятницу пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщила, что житель Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом по обвинении в убийстве брата. Между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры один из братьев нанес другому смертельный удар ножом в область груди.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней материКрымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаЖитель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство матери

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, происшествия, оружие, суд