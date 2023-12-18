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Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
В убийстве престарелой матери подозревают 54-летнего жителя Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T21:38
2023-12-18T21:38
2023-12-18T21:38
прокуратура краснодарского края
краснодарский край
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В убийстве престарелой матери подозревают 54-летнего жителя Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По информации ведомства, мужчина в очередной раз пришел домой в состоянии опьянения. Мать сделала ему замечание, чем вызвала агрессию сына."Подойдя к ней, он стал наносить потерпевшей удары, что повлекло смерть на месте происшествия", - уточняют в прокуратуре.Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Кроме того, в ведомстве уточнили, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины. В январе 2023 года его мать написала заявление по факту угрозы ей убийством со стороны сына. Его привлекли к административной ответственности за нанесение побоев. Наличие же в действиях гражданина состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), было оставлено без внимания сотрудниками полиции, и по заявлению женщины они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.Однако позже это решение отменила прокуратура округа. По результатам дополнительной проверки уголовное дело было возбуждено и направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.Но к этому времени мать простила своего сына, и уголовное дело в июле 2023 года было прекращено судом за примирением сторон.Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговорКрымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаЖитель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство матери
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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прокуратура краснодарского края, краснодарский край, происшествия, новости, общество
Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве своей матери
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В убийстве престарелой матери подозревают 54-летнего жителя Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"Предварительно установлено, что в ночь с 13 на 14 декабря 2023 года гражданин находился по месту своего жительства, где проживал совместно со своей 75-летней матерью. При этом он имел длительный конфликт с родственницей на почве того, что нигде не работал и злоупотреблял алкоголем", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, мужчина в очередной раз пришел домой в состоянии опьянения. Мать сделала ему замечание, чем вызвала агрессию сына.
"Подойдя к ней, он стал наносить потерпевшей удары, что повлекло смерть на месте происшествия", - уточняют в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Кроме того, в ведомстве уточнили, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины. В январе 2023 года его мать написала заявление по факту угрозы ей убийством со стороны сына. Его привлекли к административной ответственности за нанесение побоев. Наличие же в действиях гражданина состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), было оставлено без внимания сотрудниками полиции, и по заявлению женщины они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Однако позже это решение отменила прокуратура округа. По результатам дополнительной проверки уголовное дело было возбуждено и направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
Но к этому времени мать простила своего сына, и уголовное дело в июле 2023 года было прекращено судом за примирением сторон.
"Отсутствие наказания повлекло совершение особо тяжкого преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой Западного округа города Краснодара" - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
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