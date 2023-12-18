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Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери

Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери

В убийстве престарелой матери подозревают 54-летнего жителя Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T21:38

2023-12-18T21:38

2023-12-18T21:38

прокуратура краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В убийстве престарелой матери подозревают 54-летнего жителя Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По информации ведомства, мужчина в очередной раз пришел домой в состоянии опьянения. Мать сделала ему замечание, чем вызвала агрессию сына."Подойдя к ней, он стал наносить потерпевшей удары, что повлекло смерть на месте происшествия", - уточняют в прокуратуре.Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Кроме того, в ведомстве уточнили, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины. В январе 2023 года его мать написала заявление по факту угрозы ей убийством со стороны сына. Его привлекли к административной ответственности за нанесение побоев. Наличие же в действиях гражданина состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), было оставлено без внимания сотрудниками полиции, и по заявлению женщины они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.Однако позже это решение отменила прокуратура округа. По результатам дополнительной проверки уголовное дело было возбуждено и направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.Но к этому времени мать простила своего сына, и уголовное дело в июле 2023 года было прекращено судом за примирением сторон.Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговорКрымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаЖитель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство матери

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура краснодарского края, краснодарский край, происшествия, новости, общество