https://crimea.ria.ru/20240526/shestero-detey-otravilis-khlorom-v-basseyne-sevastopolya-1137600344.html

Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя

Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя

Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне "Aqua Deluxe". Как сообщает пресс-служба ведомства,... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T09:43

2024-05-26T09:43

2024-05-26T09:43

прокуратура города севастополя

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отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне "Aqua Deluxe". Как сообщает пресс-служба ведомства, после посещения бассейна шестеро детей обратились в больницу с признаками отравления.По данным пресс-службы, из соцсетей стало известно о постороннем резком запахе в бассейне и об об ухудшении самочувствия детей, которые находились там на тренировке.Прокуратура начала проверку. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаровТрое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в ПодмосковьеГруппа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, новости, севастополь, происшествия, дети, бассейн, отравление