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Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя
Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя
Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне "Aqua Deluxe". Как сообщает пресс-служба ведомства,... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T09:43
2024-05-26T09:43
прокуратура города севастополя
новости
севастополь
происшествия
дети
бассейн
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне "Aqua Deluxe". Как сообщает пресс-служба ведомства, после посещения бассейна шестеро детей обратились в больницу с признаками отравления.По данным пресс-службы, из соцсетей стало известно о постороннем резком запахе в бассейне и об об ухудшении самочувствия детей, которые находились там на тренировке.Прокуратура начала проверку. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаровТрое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в ПодмосковьеГруппа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, новости, севастополь, происшествия, дети, бассейн, отравление
Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя

Дети отравились хлором в севастопольском бассейне – прокуратура проводит проверку

09:43 26.05.2024
 
© РИА Новости . Антон Подгайко / Перейти в фотобанкБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Антон Подгайко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне "Aqua Deluxe". Как сообщает пресс-служба ведомства, после посещения бассейна шестеро детей обратились в больницу с признаками отравления.
По данным пресс-службы, из соцсетей стало известно о постороннем резком запахе в бассейне и об об ухудшении самочувствия детей, которые находились там на тренировке.

"В городскую больницу № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка – поступили 6 детей 2014–2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медицинской помощи несовершеннолетние в госпитализации не нуждались", – сказано в сообщении.

Прокуратура начала проверку. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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Прокуратура города СевастополяНовостиСевастопольПроисшествиядетиБассейнОтравление
 
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