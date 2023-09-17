https://crimea.ria.ru/20230917/troe-detey-otravilis-khlorom-v-basseyne-fitnes-tsentra-v-podmoskove-1131476358.html

Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье

Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье

Трое детей с признаками отравления хлором госпитализированы в больницу после посещения одного из фитнес-центров в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T14:38

2023-09-17T14:38

2023-09-17T14:38

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Трое детей с признаками отравления хлором госпитализированы в больницу после посещения одного из фитнес-центров в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья. По предварительным данным, причиной стала большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора, которая поступила в воду в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. По данным Роспотребнадзора региона, на данный момент бассейн закрыт.ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). На данный момент следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства, из-за которых отравились люди. Также на месте проводятся допросы сотрудников клуба, изъяты образцы воды, планируется назначение судебных экспертиз.В августе аналогичный инцидент произошел в Сочи. Там группа подростков попала в больницу после отравления парами хлора в бассейне одного из санаториев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в гостиничный объект незаконно пытались заселить группу детейГруппа детей отравилась парами хлора в санатории в СочиКак уберечь ребенка от кишечной инфекции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, подмосковье, общество, новости, спорт, отравление, дети, роспотребнадзор, ск рф (следственный комитет российской федерации)