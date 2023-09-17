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Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье
Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье
Трое детей с признаками отравления хлором госпитализированы в больницу после посещения одного из фитнес-центров в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T14:38
2023-09-17T14:38
россия
происшествия
подмосковье
общество
новости
спорт
отравление
дети
роспотребнадзор
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Трое детей с признаками отравления хлором госпитализированы в больницу после посещения одного из фитнес-центров в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья. По предварительным данным, причиной стала большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора, которая поступила в воду в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. По данным Роспотребнадзора региона, на данный момент бассейн закрыт.ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). На данный момент следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства, из-за которых отравились люди. Также на месте проводятся допросы сотрудников клуба, изъяты образцы воды, планируется назначение судебных экспертиз.В августе аналогичный инцидент произошел в Сочи. Там группа подростков попала в больницу после отравления парами хлора в бассейне одного из санаториев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в гостиничный объект незаконно пытались заселить группу детейГруппа детей отравилась парами хлора в санатории в СочиКак уберечь ребенка от кишечной инфекции
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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россия, происшествия, подмосковье, общество, новости, спорт, отравление, дети, роспотребнадзор, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье

В Подмосковье дети отравились хлором в бассейне фитнес-центра – возбуждено уголовное дело

14:38 17.09.2023
 
© РИА Новости . Антон Подгайко / Перейти в фотобанкКупание в бассейне. Архивное фото
Купание в бассейне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Антон Подгайко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Трое детей с признаками отравления хлором госпитализированы в больницу после посещения одного из фитнес-центров в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья.
По предварительным данным, причиной стала большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора, которая поступила в воду в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.
По данным Роспотребнадзора региона, на данный момент бассейн закрыт.
"Управление Роспотребнадзора по Московской области выясняет обстоятельства происшествия в фитнес-центре в городе Сергиев Посад. Деятельность бассейна приостановлена", - сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора Подмосковья.
ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). На данный момент следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства, из-за которых отравились люди. Также на месте проводятся допросы сотрудников клуба, изъяты образцы воды, планируется назначение судебных экспертиз.
В августе аналогичный инцидент произошел в Сочи. Там группа подростков попала в больницу после отравления парами хлора в бассейне одного из санаториев.
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РоссияПроисшествияПодмосковьеОбществоНовостиСпортОтравлениедетиРоспотребнадзорСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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