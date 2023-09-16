В Крыму в гостиничный объект незаконно пытались заселить группу детей
Роспотребнадзор выявил в Крыму несанкционированный заезд детей в гостиничный объект
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы с багажом
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В Крыму за летнюю оздоровительную кампанию выявили один несанкционированный заезд детей в объект размещения, не предназначенный для отдыха и оздоровления организованных групп несовершеннолетних. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
"В соответствии с российским законодательством, детские группы размещаются в объектах, которые имеют соответствующие разрешительные документы. На территории Республики Крым в этом году была зарегистрирована только одна несанкционированная группа, которая заехала в объект размещения, не предназначенный для отдыха и оздоровления детей", - проинформировала она.
Глава ведомства уточнила, что несанкционированный заезд был зафиксирован в Сакском районе. После выявления нарушения детей перевезли в санаторно-курортное учреждение, имеющее все необходимые разрешения и обеспечивающее надлежащие условия.
"Благодаря работе межведомственной комиссии в течение суток дети были перемещены в объект размещения, который имеет разрешительные документы и где созданы условия для детского отдыха и оздоровления", - отметила Наталья Пеньковская.
Как сообщалось, прошлым летом в Крыму также был зафиксирован один несанкционированный заезд детей, еще два удалось не допустить. Минобраз заранее получил информацию о предстоящих заездах и к прибытию детей подготовили места в предусмотренных для детского отдыха и оздоровления объектах.
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