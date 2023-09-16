https://crimea.ria.ru/20230916/v-krymu-v-gostinichnyy-obekt-nezakonno-pytalis-zaselit-gruppu-detey-1131467338.html

В Крыму в гостиничный объект незаконно пытались заселить группу детей

В Крыму в гостиничный объект незаконно пытались заселить группу детей - РИА Новости Крым, 16.09.2023

В Крыму в гостиничный объект незаконно пытались заселить группу детей

В Крыму за летнюю оздоровительную кампанию выявили один несанкционированный заезд детей в объект размещения, не предназначенный для отдыха и оздоровления... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T19:18

2023-09-16T19:18

2023-09-16T19:18

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наталья пеньковская

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сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В Крыму за летнюю оздоровительную кампанию выявили один несанкционированный заезд детей в объект размещения, не предназначенный для отдыха и оздоровления организованных групп несовершеннолетних. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.Глава ведомства уточнила, что несанкционированный заезд был зафиксирован в Сакском районе. После выявления нарушения детей перевезли в санаторно-курортное учреждение, имеющее все необходимые разрешения и обеспечивающее надлежащие условия.Как сообщалось, прошлым летом в Крыму также был зафиксирован один несанкционированный заезд детей, еще два удалось не допустить. Минобраз заранее получил информацию о предстоящих заездах и к прибытию детей подготовили места в предусмотренных для детского отдыха и оздоровления объектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский лагерь Севастополя проверит прокуратураГруппа детей отравилась парами хлора в санатории в СочиДети после отдыха в Крыму вернутся домой по “зеленому коридору”

сакский район

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2023

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

роспотребнадзор, отдых в крыму, наталья пеньковская, дети, сакский район