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В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей
В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей
В Крыму за летнюю оздоровительную кампанию выявили один несанкционированный заезд детей, еще два удалось не допустить. Об этом сообщила руководитель... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-08T08:39
2022-09-07T18:35
крым
роспотребнадзор
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за летнюю оздоровительную кампанию выявили один несанкционированный заезд детей, еще два удалось не допустить. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Еще в двух случаях получилось быстро среагировать благодаря тому, что была заблаговременно получена информация о предстоящих заездах от субъектов РФ. Управление образования проинформировало минобраз и в Крыму к прибытию детей подготовили места в санкционированных для детского отдыха и оздоровления объектах.
https://crimea.ria.ru/20220907/proby-morskoy-vody-v-krymu-gde-chasche-vyyavlyali-nestandart-1124427950.html
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крым, роспотребнадзор, общество
В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей

Роспотребнадзор Крыма выявил один несанкционированный заезд детей, еще два не допущено

08:39 08.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края.
Дети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края. - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за летнюю оздоровительную кампанию выявили один несанкционированный заезд детей, еще два удалось не допустить. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Был один несанкционированный заезд в учреждение, которое имело отрицательное эпидзаключение. По результатам дети были вывезены в учреждение, которое имело необходимые разрешительные документы. Материалы были составлены специалистами территориального отдела по Ялте и переданы в суд. По решению суда учреждение закрыто на 90 суток",- сообщила она.
Еще в двух случаях получилось быстро среагировать благодаря тому, что была заблаговременно получена информация о предстоящих заездах от субъектов РФ. Управление образования проинформировало минобраз и в Крыму к прибытию детей подготовили места в санкционированных для детского отдыха и оздоровления объектах.
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