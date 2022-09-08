В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей
Роспотребнадзор Крыма выявил один несанкционированный заезд детей, еще два не допущено
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за летнюю оздоровительную кампанию выявили один несанкционированный заезд детей, еще два удалось не допустить. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Был один несанкционированный заезд в учреждение, которое имело отрицательное эпидзаключение. По результатам дети были вывезены в учреждение, которое имело необходимые разрешительные документы. Материалы были составлены специалистами территориального отдела по Ялте и переданы в суд. По решению суда учреждение закрыто на 90 суток",- сообщила она.
Еще в двух случаях получилось быстро среагировать благодаря тому, что была заблаговременно получена информация о предстоящих заездах от субъектов РФ. Управление образования проинформировало минобраз и в Крыму к прибытию детей подготовили места в санкционированных для детского отдыха и оздоровления объектах.