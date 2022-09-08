https://crimea.ria.ru/20220908/v-krymu-gostinichnye-obekty-nezakonno-pytalis-zaselit-gruppy-detey-1124428860.html

В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей

В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей - РИА Новости Крым, 07.09.2022

В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей

В Крыму за летнюю оздоровительную кампанию выявили один несанкционированный заезд детей, еще два удалось не допустить. Об этом сообщила руководитель... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-08T08:39

2022-09-08T08:39

2022-09-07T18:35

крым

роспотребнадзор

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за летнюю оздоровительную кампанию выявили один несанкционированный заезд детей, еще два удалось не допустить. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Еще в двух случаях получилось быстро среагировать благодаря тому, что была заблаговременно получена информация о предстоящих заездах от субъектов РФ. Управление образования проинформировало минобраз и в Крыму к прибытию детей подготовили места в санкционированных для детского отдыха и оздоровления объектах.

https://crimea.ria.ru/20220907/proby-morskoy-vody-v-krymu-gde-chasche-vyyavlyali-nestandart-1124427950.html

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крым, роспотребнадзор, общество