https://crimea.ria.ru/20240526/v-16-vodoemakh-kryma-obnaruzheny-lichinki-malyariynykh-komarov-1137517552.html
В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров
В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров - РИА Новости Крым, 26.05.2024
В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров
В Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров – проводится обработка территорий. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T09:10
2024-05-26T09:10
2024-05-26T09:10
роспотребнадзор
радио "спутник в крыму"
водоемы
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
малярия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111628/22/1116282282_0:221:5388:3252_1920x0_80_0_0_fd0515899437a57807578c6c4bf856c7.jpg
Роман Проскурнин: 16 водоемов Крыма обрабатывают в связи с обнаружением личинок малярийных комаров
Роман Проскурнин: 16 водоемов Крыма обрабатывают в связи с обнаружением личинок малярийных комаров
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров – проводится обработка территорий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" в РК и Севастополе Роман Проскурнин.По его словам, мониторинг водоемов полуострова на наличие личинок малярийных и немалярийных комаров проводится ежегодно в рамках паспортизации водных объектов. Их в поле зрения энтомологов 15 000 в Республике Крым и свыше 1000 в Севастополе.На сегодняшний день обследованы уже 73%, при этом 16 водных объектов оказались анафелогенными (заселенными личинками малярийных комаров - ред.), сказал медик.Общая площадь таких территорий составила 1,1 га. По словам Проскурнина, органы Роспотребнадзора уже выписали предписания в адрес субъектов хозяйствования, и борьба с переносчиками опасной инфекции на территориях началась."Сейчас там в стадии проведения лаврицидные обработки. И, соответственно, мы обезопасим от данного вида инфекции население, которое проживает и приезжает отдыхать на Крымской полуостров", – заключил главврач Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону
https://crimea.ria.ru/20240422/v-yalte-opublikovali-spisok-dostupnykh-dlya-posescheniya-plyazhey-1136755966.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111628/22/1116282282_380:0:5009:3472_1920x0_80_0_0_cd51851d27dfd4eb93605f7a75f56497.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, водоемы, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, малярия, крым
В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров
16 водоемов Крыма обрабатывают в связи с обнаружением личинок малярийных комаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым
. В Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров – проводится обработка территорий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" в РК и Севастополе Роман Проскурнин.
По его словам, мониторинг водоемов полуострова на наличие личинок малярийных и немалярийных комаров проводится ежегодно в рамках паспортизации водных объектов. Их в поле зрения энтомологов 15 000 в Республике Крым и свыше 1000 в Севастополе.
На сегодняшний день обследованы уже 73%, при этом 16 водных объектов оказались анафелогенными (заселенными личинками малярийных комаров - ред.), сказал медик.
"То есть на этой территории обнаружили личинки малярийных комаров, которые могут быть потенциальными переносчиками возбудителя малярии. Это в Симферопольском районе – два водоема, в Бахчисарайском – четыре, в Красногвардейском – один, в Симферополе – один, в Белогорском – четыре, в Евпатории – три и в Красноперекопском – один", – рассказал Проскурнин.
Общая площадь таких территорий составила 1,1 га. По словам Проскурнина, органы Роспотребнадзора уже выписали предписания в адрес субъектов хозяйствования, и борьба с переносчиками опасной инфекции на территориях началась.
"Сейчас там в стадии проведения лаврицидные обработки. И, соответственно, мы обезопасим от данного вида инфекции население, которое проживает и приезжает отдыхать на Крымской полуостров", – заключил главврач Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: