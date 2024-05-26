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В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров
В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров - РИА Новости Крым, 26.05.2024
В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров
В Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров – проводится обработка территорий. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T09:10
2024-05-26T09:10
роспотребнадзор
радио "спутник в крыму"
водоемы
безопасность
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новости крыма
малярия
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Роман Проскурнин: 16 водоемов Крыма обрабатывают в связи с обнаружением личинок малярийных комаров
Роман Проскурнин: 16 водоемов Крыма обрабатывают в связи с обнаружением личинок малярийных комаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров – проводится обработка территорий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" в РК и Севастополе Роман Проскурнин.По его словам, мониторинг водоемов полуострова на наличие личинок малярийных и немалярийных комаров проводится ежегодно в рамках паспортизации водных объектов. Их в поле зрения энтомологов 15 000 в Республике Крым и свыше 1000 в Севастополе.На сегодняшний день обследованы уже 73%, при этом 16 водных объектов оказались анафелогенными (заселенными личинками малярийных комаров - ред.), сказал медик.Общая площадь таких территорий составила 1,1 га. По словам Проскурнина, органы Роспотребнадзора уже выписали предписания в адрес субъектов хозяйствования, и борьба с переносчиками опасной инфекции на территориях началась."Сейчас там в стадии проведения лаврицидные обработки. И, соответственно, мы обезопасим от данного вида инфекции население, которое проживает и приезжает отдыхать на Крымской полуостров", – заключил главврач Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону
https://crimea.ria.ru/20240422/v-yalte-opublikovali-spisok-dostupnykh-dlya-posescheniya-plyazhey-1136755966.html
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роспотребнадзор, водоемы, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, малярия, крым
В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров

16 водоемов Крыма обрабатывают в связи с обнаружением личинок малярийных комаров

09:10 26.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВодохранилище в Крыму.
Водохранилище в Крыму. - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров – проводится обработка территорий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" в РК и Севастополе Роман Проскурнин.
Роман Проскурнин: 16 водоемов Крыма обрабатывают в связи с обнаружением личинок малярийных комаров
09:10
По его словам, мониторинг водоемов полуострова на наличие личинок малярийных и немалярийных комаров проводится ежегодно в рамках паспортизации водных объектов. Их в поле зрения энтомологов 15 000 в Республике Крым и свыше 1000 в Севастополе.
На сегодняшний день обследованы уже 73%, при этом 16 водных объектов оказались анафелогенными (заселенными личинками малярийных комаров - ред.), сказал медик.
"То есть на этой территории обнаружили личинки малярийных комаров, которые могут быть потенциальными переносчиками возбудителя малярии. Это в Симферопольском районе – два водоема, в Бахчисарайском – четыре, в Красногвардейском – один, в Симферополе – один, в Белогорском – четыре, в Евпатории – три и в Красноперекопском – один", – рассказал Проскурнин.
Общая площадь таких территорий составила 1,1 га. По словам Проскурнина, органы Роспотребнадзора уже выписали предписания в адрес субъектов хозяйствования, и борьба с переносчиками опасной инфекции на территориях началась.
"Сейчас там в стадии проведения лаврицидные обработки. И, соответственно, мы обезопасим от данного вида инфекции население, которое проживает и приезжает отдыхать на Крымской полуостров", – заключил главврач Крыма.
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