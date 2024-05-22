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В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону
В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону
Более 100 зон отдыха полностью готовы к приему туристов в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T14:06
2024-05-22T14:06
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отдых в крыму
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Более 100 зон отдыха полностью готовы к приему туристов в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.В ведомстве отметили, что территориальные органы ежегодно проверяют и выдают санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии пляжей и водоемов для использования в целях отдыха. В этом году планируются к открытию более 2,6 тысяч пляжей, около 960 из них - в Республике Крым и Краснодарском крае.По итогам исследований, в южных регионах уже более 100 зон рекреации полностью готовы к приему отдыхающих.Контроль соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.Как ранее сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма, в регионе к официальному открытию готовы 340 пляжей. В прошлом году их число составляло 370, однако коррективы внес ноябрьский шторм, последствия которого до сих пор устраняют.В Севастополе в районе Ушаковой балки в морской вода обнаружили вредные вещества.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в СевастополеКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовУченые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря
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роспотребнадзор, туризм в крыму, крым, краснодарский край, пляжи крыма, отдых, отдых в крыму, новости, курорты крыма
В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону

Более 100 зон отдыха полностью готовы к приему туристов в Крыму и на Кубани

14:06 22.05.2024
 
© Наталья ДремоваПесчаные пляжи Азовского моря
Песчаные пляжи Азовского моря
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Более 100 зон отдыха полностью готовы к приему туристов в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
В ведомстве отметили, что территориальные органы ежегодно проверяют и выдают санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии пляжей и водоемов для использования в целях отдыха. В этом году планируются к открытию более 2,6 тысяч пляжей, около 960 из них - в Республике Крым и Краснодарском крае.
"К настоящему моменту уже исследовано 3,1 тысяч проб воды из 1,9 тысяч контрольных точек различных водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Кроме того, исследовано более 600 проб песка и гравия", – сообщили в ведомстве.
По итогам исследований, в южных регионах уже более 100 зон рекреации полностью готовы к приему отдыхающих.
Контроль соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.
Как ранее сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма, в регионе к официальному открытию готовы 340 пляжей. В прошлом году их число составляло 370, однако коррективы внес ноябрьский шторм, последствия которого до сих пор устраняют.
В Севастополе в районе Ушаковой балки в морской вода обнаружили вредные вещества.
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