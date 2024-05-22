https://crimea.ria.ru/20240522/v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-gotovnosti-plyazhey-kryma-i-kubani-k-sezonu-1137490238.html

В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону

В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону - РИА Новости Крым, 22.05.2024

В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону

Более 100 зон отдыха полностью готовы к приему туристов в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T14:06

2024-05-22T14:06

2024-05-22T14:06

роспотребнадзор

туризм в крыму

крым

краснодарский край

пляжи крыма

отдых

отдых в крыму

новости

курорты крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959471_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6ac68f82d606d445bdb059536966a2e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Более 100 зон отдыха полностью готовы к приему туристов в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.В ведомстве отметили, что территориальные органы ежегодно проверяют и выдают санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии пляжей и водоемов для использования в целях отдыха. В этом году планируются к открытию более 2,6 тысяч пляжей, около 960 из них - в Республике Крым и Краснодарском крае.По итогам исследований, в южных регионах уже более 100 зон рекреации полностью готовы к приему отдыхающих.Контроль соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.Как ранее сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма, в регионе к официальному открытию готовы 340 пляжей. В прошлом году их число составляло 370, однако коррективы внес ноябрьский шторм, последствия которого до сих пор устраняют.В Севастополе в районе Ушаковой балки в морской вода обнаружили вредные вещества.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в СевастополеКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовУченые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, туризм в крыму, крым, краснодарский край, пляжи крыма, отдых, отдых в крыму, новости, курорты крыма