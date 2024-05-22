https://crimea.ria.ru/20240522/plyazhi-tropy-i-turisty-kak-krym-gotovitsya-k-letu-i-kakim-budet-sezon-1137483545.html

Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон

Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон

В Крыму к официальному открытию готовы 340 пляжей, их число может увеличиться. О том, как идет подготовка пляжных территорий, каковы ожидания от грядущего... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T10:50

2024-05-22T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму к официальному открытию готовы 340 пляжей, их число может увеличиться. О том, как идет подготовка пляжных территорий, каковы ожидания от грядущего курортного сезона и чем полуостров планирует удивлять туристов, РИА Новости Крым рассказали в республиканском министерстве курортов и туризма.Пляжи в Крыму"Пляжей на данный момент порядка 340. Речь о тех, кто оформил все необходимые документы, сейчас идет активная работа над увеличением их количества", - сообщили в пресс-службе минкурортов в ответ на запрос РИА Новости Крым.К началу прошлого курортного сезона Крыму официально работало более 370 пляжей, в этом окончательную цифру не называют - коррективы внес ноябрьский шторм, последствия которого до сих пор не везде устранили.Большинство пользователей пляжей сейчас ведут активную подготовку к открытию: ставят спасательные посты, пляжное оборудование и инвентарь. В этом году увеличится число пляжей, оснащенных детскими спорткомплексами, тренажерами, малыми архитектурными формами, акустическими системами оповещения и метеотабло и другими важными элементами, в том числе для комфортного отдыха людей с особенностями здоровья.Чтобы помочь благоустроителям в условиях трудной логистики в Крыму продлили безвозмездное пользование пляжами до марта 2025 года.Что посмотреть и где погулять в КрымуПреимуществом этого года в профильном министерстве считают раннее весеннее цветение - популярность набирают фототуры по самым красочным местам полуострова. Туристам рекомендуют Никитский ботсад, где цветение не прекращается практически круглый год, агрофирмы и эфиромасличные предприятия региона с самыми большими розовыми и лавандовыми плантациями. Пейзажи разбавляют фестивалями и ярмарками, чтобы турист точно не заскучал.Речь об экологических маршрутах "Загадочный Меганом", "Тропа Волошина", "Тропа Грина" и "Святыни Армянской церкви". На каждом из них в этом году появились информационные щиты, навигационные знаки, туристические стоянки и места для отдыха. Также из нового отмечают благоустройство общественных пространств исторических центров в Алупке и Евпатории. В первом случае центр города вписали в единое архитектурно-культурное пространство, во втором провели очередной этап комплексного благоустройства популярного городского маршрута "Малый Иерусалим"."Кроме того, в этом году наш Туристкий информационный центр на железнодорожном вокзале Симферополя впервые открыл цикл бесплатных экскурсий по исторический части вокзала, их могут посетить гости, ожидающие своего отправления. Продолжает работу Туристский информационный центр на АЗС при въезде в Крым перед Крымским мостом", - напомнил министр.Ожидания от турпотока"Ожидания – сдержанно-оптимистичные. При этом идет активная подготовка всех структур. Отложенный спрос на отдых в Крыму в этом году дает свои результаты. На начало года отмечалось увеличение бронирования по сравнению с прошлыми двумя годами, цены остаются конкурентными по отношению к другим регионам", - продолжают в министерстве.По оценкам туроператоров, глубина бронирования на сегодняшний день достигает 120 дней. На данный момент средний уровень бронирования санаториев на лето – более 60%, гостиниц – свыше 45%."В приоритете - круглогодичные курортные комплексы, которые развивают туристическую инфраструктуру, имеют СПА, теплые бассейны, развлекательные программы и другие спецпредложения. Их загрузка на майские праздники достигала 100%. Но мы всегда говорим, что Крым хорош тем, что предлагает отдых на любой вкус", - заключил глава курортного ведомства региона.В Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года .В 2024-ом Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих, с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту, сообщал ранее глава парламента республики Владимир Константинов. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли РоссииКрым с начала года принял порядка 600 тысяч туристовКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов

https://crimea.ria.ru/20240521/anomalno-rano-v-krymu-zatsveli-lavandovye-polya-1137450712.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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