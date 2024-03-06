https://crimea.ria.ru/20240306/predprinimatelyam-kryma-na-god-prodlili-besplatnoe-polzovanie-plyazhami-1135454797.html
Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами
Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами
Бесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года, сообщил глава республики РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T13:06
2024-03-06T13:06
2024-03-06T13:07
сергей аксенов
крым
новости крыма
бизнес
крымский бизнес
пляжи крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909509_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_04963fedfd17271a7f83a9e93c1c50f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Бесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также по предложению минкурортов Крыма планируется продлить на тот же срок действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов.По словам Аксенова, эти решения позволят снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес."Предприниматели должны спокойно готовиться к сезону, сохраняя высокий уровень обслуживания. При этом договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты", - подчеркнул глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимателям Коктебеля помогут "пережить" реконструкцию набережнойПляжам Сочи присвоят "звезды" по аналогии с отелямиКрым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909509_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9baceab7920dec608b584d875fdaeab9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, новости крыма, бизнес, крымский бизнес, пляжи крыма, общество
Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами
Власти Крыма продлили бесплатное пользование пляжами для бизнеса до 2025 года – Аксенов
13:06 06.03.2024 (обновлено: 13:07 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Бесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Правительством Крыма принято решение о продлении для предпринимателей безвозмездного пользования пляжами до 1 марта 2025 года для благоустройства и размещения объектов пляжной инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.
Также по предложению минкурортов Крыма планируется продлить на тот же срок действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов.
По словам Аксенова, эти решения позволят снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес.
"Предприниматели должны спокойно готовиться к сезону, сохраняя высокий уровень обслуживания. При этом договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты", - подчеркнул глава республики.
Читайте также на РИА Новости Крым: