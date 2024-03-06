https://crimea.ria.ru/20240306/predprinimatelyam-kryma-na-god-prodlili-besplatnoe-polzovanie-plyazhami-1135454797.html

Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами

Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами

Бесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года, сообщил глава республики РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T13:06

2024-03-06T13:06

2024-03-06T13:07

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Бесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также по предложению минкурортов Крыма планируется продлить на тот же срок действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов.По словам Аксенова, эти решения позволят снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес."Предприниматели должны спокойно готовиться к сезону, сохраняя высокий уровень обслуживания. При этом договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты", - подчеркнул глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимателям Коктебеля помогут "пережить" реконструкцию набережнойПляжам Сочи присвоят "звезды" по аналогии с отелямиКрым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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