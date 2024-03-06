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Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами
Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами
Бесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года, сообщил глава республики РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T13:06
2024-03-06T13:07
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Бесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также по предложению минкурортов Крыма планируется продлить на тот же срок действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов.По словам Аксенова, эти решения позволят снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес."Предприниматели должны спокойно готовиться к сезону, сохраняя высокий уровень обслуживания. При этом договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты", - подчеркнул глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимателям Коктебеля помогут "пережить" реконструкцию набережнойПляжам Сочи присвоят "звезды" по аналогии с отелямиКрым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, новости крыма, бизнес, крымский бизнес, пляжи крыма, общество
Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами

Власти Крыма продлили бесплатное пользование пляжами для бизнеса до 2025 года – Аксенов

13:06 06.03.2024 (обновлено: 13:07 06.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Бесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Правительством Крыма принято решение о продлении для предпринимателей безвозмездного пользования пляжами до 1 марта 2025 года для благоустройства и размещения объектов пляжной инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.
Также по предложению минкурортов Крыма планируется продлить на тот же срок действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов.
По словам Аксенова, эти решения позволят снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес.
"Предприниматели должны спокойно готовиться к сезону, сохраняя высокий уровень обслуживания. При этом договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты", - подчеркнул глава республики.
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