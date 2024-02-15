https://crimea.ria.ru/20240215/predprinimatelyam-koktebelya-pomogut-perezhit-rekonstruktsiyu-naberezhnoy-1134959755.html

Предпринимателям Коктебеля помогут "пережить" реконструкцию набережной

Предпринимателям Коктебеля помогут "пережить" реконструкцию набережной - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Предпринимателям Коктебеля помогут "пережить" реконструкцию набережной

Предпринимателей Коктебеля, чьи объекты попадают в зону реконструкции набережной, обеспечат мерами поддержки и предложат альтернативные площадки для работы. Об... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T10:07

2024-02-15T10:07

2024-02-15T10:21

реконструкция набережной в коктебеле

коктебель

вадим волченко

игорь ткаченко

новости крыма

крым

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Предпринимателей Коктебеля, чьи объекты попадают в зону реконструкции набережной, обеспечат мерами поддержки и предложат альтернативные площадки для работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Феодосии по итогам тематического совещания с участием зампредседателя республиканского Совмина Михаила Назарова и главы минкурортов Крыма Вадима Волченко.Отмечается также, что в поселке завершена газификация, а правительством Крыма принято решение о его дополнительном доканализовании в следующем году после проведения проектных работ."В республике нигде больше одновременно не реализуются такие крупномасштабные проекты... Будущее поселка - в его развитии и благоустройстве, чего не было на протяжении десятков лет. Канализация, газификация, реконструкция набережной и ремонт дорог - это наболевшие вопросы, которые, наконец, при поддержке государства будут решены", - отметил Вадим Волченко.В свою очередь городские власти будут информировать жителей поселка о возможности подключения к построенным сетям и предложат бизнесу альтернативные площадки для работы.Работы на набережной Коктебеля стартовали в сентябре 2023 года сразу с двух концов приморского променада - со стороны холма Юнге и Киловой горы, дальше строители двинутся навстречу друг другу. Заказчиком работ выступает "Инвестстрой" Крыма. Реконструкция проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Гранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в ЕвпаторииКак идет строительство туристического кластера "Черноморский"

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реконструкция набережной в коктебеле, коктебель, вадим волченко, игорь ткаченко, новости крыма, крым, феодосия