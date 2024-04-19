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Крым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов

Крым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Крым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов

Количество туристов, посетивших Крым с начала года, увеличилось на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 600 тысяч... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T21:59

2024-04-19T21:59

2024-04-19T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Количество туристов, посетивших Крым с начала года, увеличилось на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 600 тысяч человек. Об этом заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко на заседании комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту "О подготовке в Республике Крым к высокому туристскому сезону".Также, по словам Вадима Волченко, вырос и уровень бронирования отдыха в Крыму в весенне-летний период по сравнению с прошлым годом."На данный момент средний уровень бронирования на май у санаториев составляет 55%, гостиниц – более 40%. Средний уровень бронирования на лето санаториев – более 60%, гостиниц – более 45%", - уточнил министр.Волченко отметил, что туротрасль Крыма испытывает сдержанный оптимизм по поводу предстоящего сезона, но он будет явно лучше, чем в прошлом году.Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал РИА Новости Крым, что заполняемость отелей и санаториев Крыма этой весной превзошла ожидания представителей туристического бизнеса, бронирование ряда объектов на майские праздники уже составляет 100%.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – АксеновКрым обошел Краснодарский край по темпам развития туризмаМассово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму

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