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Крым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов
Крым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Крым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов
Количество туристов, посетивших Крым с начала года, увеличилось на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 600 тысяч... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T21:59
2024-04-19T21:59
2024-04-19T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Количество туристов, посетивших Крым с начала года, увеличилось на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 600 тысяч человек. Об этом заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко на заседании комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту "О подготовке в Республике Крым к высокому туристскому сезону".Также, по словам Вадима Волченко, вырос и уровень бронирования отдыха в Крыму в весенне-летний период по сравнению с прошлым годом."На данный момент средний уровень бронирования на май у санаториев составляет 55%, гостиниц – более 40%. Средний уровень бронирования на лето санаториев – более 60%, гостиниц – более 45%", - уточнил министр.Волченко отметил, что туротрасль Крыма испытывает сдержанный оптимизм по поводу предстоящего сезона, но он будет явно лучше, чем в прошлом году.Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал РИА Новости Крым, что заполняемость отелей и санаториев Крыма этой весной превзошла ожидания представителей туристического бизнеса, бронирование ряда объектов на майские праздники уже составляет 100%.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – АксеновКрым обошел Краснодарский край по темпам развития туризмаМассово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму
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Крым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов
Порядка 600 тысяч туристов посетили Крым с начала года – минтуризма
21:59 19.04.2024 (обновлено: 22:00 19.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Количество туристов, посетивших Крым с начала года, увеличилось на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 600 тысяч человек. Об этом заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко на заседании комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту "О подготовке в Республике Крым к высокому туристскому сезону".
"С начала года уже порядка 600 тысяч туристов посетили Крым – это на 7% выше аналогичного периода 2023 года. Из них 54% приехали в Крым на отдых по Крымскому мосту, 40% – посредством ж/д сообщения и 6 % – по сухопутному коридору через новые регионы", - сообщил министр.
Также, по словам Вадима Волченко, вырос и уровень бронирования отдыха в Крыму в весенне-летний период по сравнению с прошлым годом.
"На данный момент средний уровень бронирования на май у санаториев составляет 55%, гостиниц – более 40%. Средний уровень бронирования на лето санаториев – более 60%, гостиниц – более 45%", - уточнил министр.
Волченко отметил, что туротрасль Крыма испытывает сдержанный оптимизм по поводу предстоящего сезона, но он будет явно лучше, чем в прошлом году.
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал РИА Новости Крым, что заполняемость отелей и санаториев Крыма этой весной превзошла ожидания
представителей туристического бизнеса, бронирование ряда объектов на майские праздники уже составляет 100%.
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