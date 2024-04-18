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Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов
Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов
За 10 лет после вхождения Крыма в состав России полуостров посетили 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентм РФ... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T18:53
2024-04-18T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. За 10 лет после вхождения Крыма в состав России полуостров посетили 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентм РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.Глава республики также отметил помощь Крыму со стороны федеральных властей по ликвидации последствий сильнейшего за 170 лет шторма, обрушившегося на регион в ноябре прошлого года. В частности, правительство РФ выделило республике 5,1 млрд рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений (БУС)."В целом у нас пострадали 69 БУСов. За два с половиной года планируем практически всю программу (по восстановлению сооружений – ред.) выполнить. Финансирование на этот год в полном объеме есть. На следующие годы в целом подан объем документов в правительство РФ на сумму около 56 миллиардов рублей", – добавил Аксенов.Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 миллиарда рублей. Позже сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, была пересчитана и составила 68 миллиардов рублей.Совместно с Роскапстроем в Крыму определили 69 берегоукрепительных сооружений, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в ЯлтеСевастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского штормаНабережную в Судаке в районе мыса отремонтируют к началу лета
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4.7
96
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туризм в крыму, новости, новости крыма, крым, крым курортный, сергей аксенов, владимир путин (политик), берегоукрепительные сооружения
Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов

В Крым за 10 лет приехали 61 миллион туристов – Аксенов на встрече с Путиным

18:53 18.04.2024
 
© Дмитрий МакеевЭкскурсия в Крыму
Экскурсия в Крыму
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. За 10 лет после вхождения Крыма в состав России полуостров посетили 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентм РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
"За десять лет у нас был плюс-минус 61 миллион туристов, порядок цифр примерно такой", – сказал Аксенов.
Глава республики также отметил помощь Крыму со стороны федеральных властей по ликвидации последствий сильнейшего за 170 лет шторма, обрушившегося на регион в ноябре прошлого года. В частности, правительство РФ выделило республике 5,1 млрд рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений (БУС).
"В целом у нас пострадали 69 БУСов. За два с половиной года планируем практически всю программу (по восстановлению сооружений – ред.) выполнить. Финансирование на этот год в полном объеме есть. На следующие годы в целом подан объем документов в правительство РФ на сумму около 56 миллиардов рублей", – добавил Аксенов.
Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 миллиарда рублей. Позже сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, была пересчитана и составила 68 миллиардов рублей.
Совместно с Роскапстроем в Крыму определили 69 берегоукрепительных сооружений, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.
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Туризм в КрымуНовостиНовости КрымаКрымКрым курортныйСергей АксеновВладимир Путин (политик)Берегоукрепительные сооружения
 
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Заголовок открываемого материала
18:53Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов
18:39Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО
18:1724 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов
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