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Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов

Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов

За 10 лет после вхождения Крыма в состав России полуостров посетили 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентм РФ... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T18:53

2024-04-18T18:53

2024-04-18T18:53

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берегоукрепительные сооружения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. За 10 лет после вхождения Крыма в состав России полуостров посетили 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентм РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.Глава республики также отметил помощь Крыму со стороны федеральных властей по ликвидации последствий сильнейшего за 170 лет шторма, обрушившегося на регион в ноябре прошлого года. В частности, правительство РФ выделило республике 5,1 млрд рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений (БУС)."В целом у нас пострадали 69 БУСов. За два с половиной года планируем практически всю программу (по восстановлению сооружений – ред.) выполнить. Финансирование на этот год в полном объеме есть. На следующие годы в целом подан объем документов в правительство РФ на сумму около 56 миллиардов рублей", – добавил Аксенов.Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 миллиарда рублей. Позже сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, была пересчитана и составила 68 миллиардов рублей.Совместно с Роскапстроем в Крыму определили 69 берегоукрепительных сооружений, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в ЯлтеСевастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского штормаНабережную в Судаке в районе мыса отремонтируют к началу лета

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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