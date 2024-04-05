https://crimea.ria.ru/20240405/k-nachalu-leta-otremontiruyut-naberezhnuyu-v-sudake-v-rayone-mysa-alchak-1136305234.html
К началу лета отремонтируют набережную в Судаке в районе мыса Алчак
К началу лета отремонтируют набережную в Судаке в районе мыса Алчак - РИА Новости Крым, 05.04.2024
К началу лета отремонтируют набережную в Судаке в районе мыса Алчак
К 1 июня будет отремонтирована набережная в районе мыса Алчак в Судаке. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" рассказал главы администрации Судака... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T12:42
2024-04-05T12:42
2024-04-05T12:42
судак
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реконструкция
константин подсевалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. К 1 июня будет отремонтирована набережная в районе мыса Алчак в Судаке. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" рассказал главы администрации Судака Константин Подсевалов.Также Подсевалов отметил, что набережная будет "не в черных, а в других цветах", и "если всем понравится, будем опыт перенимать дальше".13 марта в Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой. Променадную зону и пляжи тогда осмотрел глава Крыма Сергей Аксенов.Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5-4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, но работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, уголовное дело возбудили.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Не нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортНа ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублейВ Судаке разрушается набережная – когда приступят к ремонту
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судак, крым, новости, набережная, реконструкция, константин подсевалов, новости крыма
К началу лета отремонтируют набережную в Судаке в районе мыса Алчак
К 1 июня откроется после ремонта набережная в районе Алчака в Судаке - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. К 1 июня будет отремонтирована набережная в районе мыса Алчак в Судаке. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" рассказал главы администрации Судака Константин Подсевалов.
"Мы начали эксперимент и делаем сейчас набережную в районе Алчака. Думаю, к 1 июня там будет новая набережная", - сказал он.
Также Подсевалов отметил, что набережная будет "не в черных, а в других цветах", и "если всем понравится, будем опыт перенимать дальше".
13 марта в Евпатории после реконструкции открыли набережную
имени Терешковой. Променадную зону и пляжи тогда осмотрел глава Крыма Сергей Аксенов.
Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории
начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5-4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, но работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, уголовное дело возбудили.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм
, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.
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