https://crimea.ria.ru/20240405/k-nachalu-leta-otremontiruyut-naberezhnuyu-v-sudake-v-rayone-mysa-alchak-1136305234.html

К началу лета отремонтируют набережную в Судаке в районе мыса Алчак

К началу лета отремонтируют набережную в Судаке в районе мыса Алчак - РИА Новости Крым, 05.04.2024

К началу лета отремонтируют набережную в Судаке в районе мыса Алчак

К 1 июня будет отремонтирована набережная в районе мыса Алчак в Судаке. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" рассказал главы администрации Судака... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T12:42

2024-04-05T12:42

2024-04-05T12:42

судак

крым

новости

набережная

реконструкция

константин подсевалов

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124107571_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_f3fee1e358cba0aa3d0ab54855849849.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. К 1 июня будет отремонтирована набережная в районе мыса Алчак в Судаке. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" рассказал главы администрации Судака Константин Подсевалов.Также Подсевалов отметил, что набережная будет "не в черных, а в других цветах", и "если всем понравится, будем опыт перенимать дальше".13 марта в Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой. Променадную зону и пляжи тогда осмотрел глава Крыма Сергей Аксенов.Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5-4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, но работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, уголовное дело возбудили.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Не нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортНа ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублейВ Судаке разрушается набережная – когда приступят к ремонту

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, крым, новости, набережная, реконструкция, константин подсевалов, новости крыма