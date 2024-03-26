https://crimea.ria.ru/20240326/v-sudake-razrushaetsya-naberezhnaya--kogda-pristupyat-k-remontu-1136054946.html

В Судаке разрушается набережная – когда приступят к ремонту

В Судаке разрушается набережная – когда приступят к ремонту - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В Судаке разрушается набережная – когда приступят к ремонту

Разрушение набережной Судака началось после сильного шторма в конце ноября прошлого года и продолжалось в течение зимы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T17:28

2024-03-26T17:28

2024-03-26T17:28

судак

набережная

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крым

новости крыма

константин подсевалов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Разрушение набережной Судака началось после сильного шторма в конце ноября прошлого года и продолжалось в течение зимы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информационного сопровождения и обеспечения деятельности администрации города Судак.Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Более всего от шторма пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.При этом собеседница отметила, что повреждения коснулись не всей прогулочной зоны – частично разрушен один участок."На данный момент есть предварительная договоренность о выделении средств на ремонт набережной Судака из резервного фонда республики. При этом понимания по датам и срокам пока нет. Этот вопрос будет детально обсуждаться в ближайшее время с руководством Крыма", – продолжили в ведомстве. И выразили надежду, что ремонтные работы удастся завершить к лету.В начале марта глава городской администрации Константин Подсевалов сообщал, что восстановить набережную в Судаке планируют к курортному сезону.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что в текущем году Крым получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма.По обновленным данным, общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составил 68 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от "шторма века" в Крыму увеличился до 68 млрд рублейКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений

судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, набережная, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, новости крыма, константин подсевалов