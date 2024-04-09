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Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте
Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте
Более 20 берегоукрепительных сооружений в Ялте, поврежденных в результате сильного штора в ноябре прошлого года, планируется восстановить к началу летнего... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T14:37
2024-04-09T14:37
2024-04-09T14:37
ялта
янина павленко
набережная
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
крым
туризм в крыму
берегоукрепительные сооружения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Более 20 берегоукрепительных сооружений в Ялте, поврежденных в результате сильного штора в ноябре прошлого года, планируется восстановить к началу летнего туристического сезона, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Речь идет о пляжах "Ковер" (Ялта), "Башмак" (Симеиз), "Русалка (Кореиз), а также пляжей поселков Парковое, Гаспра и Отрадное, санаториев "Мисхор", "Морской прибой", "Дюльбер", им. А. Боброва, "Форос" и других.Еще 17 пляжей восстановят на следующем этапе до 2026 года, добавила Павленко.По словам министра жилищной политики и госстройнадзора РК Никиты Тарасова, правительством Российской Федерации согласовано выделение порядка 5,1 миллиарда рублей на восстановление 26 объектов берегоукрепительных сооружений на территории Крыма. Помимо Ялты, это два – на территории Николаевского сельского поселения и два – на территории городского округа Алушта.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Судаке рабочие приступили к расчистке обвалившегося участка набережной протяженностью 100 метров. Сейчас рабочие разбирают и вывозят гранитную плитку, расчищают себе фронт работ, определяют их окончательный объем.Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Позже сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, была пересчитана и составила 68 миллиардов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в текущем году Крым получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского штормаБольшая стройка: как реконструируют набережную КоктебеляНа разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ялта, янина павленко, набережная, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, туризм в крыму, берегоукрепительные сооружения
Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте
Поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте планируют восстановить к лету – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Более 20 берегоукрепительных сооружений в Ялте, поврежденных в результате сильного штора в ноябре прошлого года, планируется восстановить к началу летнего туристического сезона, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Готовимся к восстановлению берегоукрепительных сооружений, которые пострадали в ноябре во время "шторма века". Всего в списке 39 объектов, стартуем с 22. Работы здесь начнутся в ближайшее время, в идеале должны завершиться к лету", - написала она в своем Telegram-канале.
Речь идет о пляжах "Ковер" (Ялта), "Башмак" (Симеиз), "Русалка (Кореиз), а также пляжей поселков Парковое, Гаспра и Отрадное, санаториев "Мисхор", "Морской прибой", "Дюльбер", им. А. Боброва, "Форос" и других.
Еще 17 пляжей восстановят на следующем этапе до 2026 года, добавила Павленко.
По словам министра жилищной политики и госстройнадзора РК Никиты Тарасова, правительством Российской Федерации согласовано выделение порядка 5,1 миллиарда рублей на восстановление 26 объектов берегоукрепительных сооружений на территории Крыма. Помимо Ялты, это два – на территории Николаевского сельского поселения и два – на территории городского округа Алушта.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в Судаке рабочие приступили к расчистке обвалившегося участка набережной протяженностью 100 метров. Сейчас рабочие разбирают и вывозят гранитную плитку, расчищают себе фронт работ, определяют их окончательный объем.
Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.
Позже сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, была пересчитана и составила 68 миллиардов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в текущем году Крым получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма.
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