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Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте

Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте

Более 20 берегоукрепительных сооружений в Ялте, поврежденных в результате сильного штора в ноябре прошлого года, планируется восстановить к началу летнего... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T14:37

2024-04-09T14:37

2024-04-09T14:37

ялта

янина павленко

набережная

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Более 20 берегоукрепительных сооружений в Ялте, поврежденных в результате сильного штора в ноябре прошлого года, планируется восстановить к началу летнего туристического сезона, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Речь идет о пляжах "Ковер" (Ялта), "Башмак" (Симеиз), "Русалка (Кореиз), а также пляжей поселков Парковое, Гаспра и Отрадное, санаториев "Мисхор", "Морской прибой", "Дюльбер", им. А. Боброва, "Форос" и других.Еще 17 пляжей восстановят на следующем этапе до 2026 года, добавила Павленко.По словам министра жилищной политики и госстройнадзора РК Никиты Тарасова, правительством Российской Федерации согласовано выделение порядка 5,1 миллиарда рублей на восстановление 26 объектов берегоукрепительных сооружений на территории Крыма. Помимо Ялты, это два – на территории Николаевского сельского поселения и два – на территории городского округа Алушта.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Судаке рабочие приступили к расчистке обвалившегося участка набережной протяженностью 100 метров. Сейчас рабочие разбирают и вывозят гранитную плитку, расчищают себе фронт работ, определяют их окончательный объем.Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Позже сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, была пересчитана и составила 68 миллиардов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в текущем году Крым получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского штормаБольшая стройка: как реконструируют набережную КоктебеляНа разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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