https://crimea.ria.ru/20231021/v-evpatorii-nachali-blagoustraivat-turisticheskiy-marshrut-malyy-ierusalim-1132244873.html

В Евпатории начали благоустраивать туристический маршрут Малый Иерусалим

В Евпатории начали благоустраивать туристический маршрут Малый Иерусалим - РИА Новости Крым, 21.10.2023

В Евпатории начали благоустраивать туристический маршрут Малый Иерусалим

благоустройству туристического маршрута "Малый Иерусалим". Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T20:18

2023-10-21T20:18

2023-10-21T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории приступили к благоустройству туристического маршрута "Малый Иерусалим". Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова."Наш проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского центра города и получил субсидию", - пояснила мэр в Telegram-канале.По окончанию работ на маршруте должны появиться ориентирующие указатели, цифровые терминалы с информацией и картами, уличные стенды и знаки туристической навигации. Также в этом районе планируют установить туристско-информационные центры.Жителям и гостям города станет комфортней посещать этот туристический маршрут благодаря установке малых архитектурных форм, организации авто- и велопарковок. На фасадах зданий в ночное время появится подсветка.Для безопасности пешеходов заменят крышки канализационных люков, установят систему видеонаблюдения.Сцену с улицы Караимской перенесут в сквер Ашик-Умера ради удобства артистов и зрителей городских мероприятий.СправкаМалый Иерусалим – это район Старого города, средневековая часть Евпатории, которая была турецкой крепостью Гезлев. Здесь собраны все самые значимые объекты.На площади около 2 кв. км соседствуют древние религиозные памятники разных народов и культур.В экскурсионный маршрут входит 12 объектов. Среди них Гезлевские ворота - единственные из пяти ворот средневекового города, которые сохранились до наших дней.Тут и самый большой православный храм в Евпатории - собор святителя Николая, и самая крупная мечеть на крымском полуострове - Джума-Джами, и единственный в Крыму мусульманский монастырь дервишей XV—XVI веков.Рассказывают здесь и историю доходного дома, турецкой бани XVI века, караимских кенас, дома Хаджи-ага Бобовича, армянской церкви Сурб Никогаёс, синагоги Егия Капай и купеческой синагоги.Во время экскурсии звучит имя Ашик Умер – это средневековый поэт, которому в "Малом Иерусалиме" установлен памятник.Информация о туристическом маршруте "Малый Иерусалим" размещена на сайте одноименного Евпаторийского культурно-этнографического центра.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работыБлагоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в СимферополеВ семи городах Крыма благоустроят площади и скверы

https://crimea.ria.ru/20231017/malyy-ierusalim-v-evpatorii-blagoustroyat---chto-budet-sdelano-1132144380.html

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