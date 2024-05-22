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Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе
Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе
В Севастополе в районе Ушаковой балки мониторят качество морской воды из-за обнаружения в море вредных веществ, сообщает пресс-служба Межрегионального... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T09:29
2024-05-22T09:29
севастополь
роспотребнадзор
качество воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Ушаковой балки мониторят качество морской воды из-за обнаружения в море вредных веществ, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.Сейчас Ушакова балка закрыта для купания, санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях не выдавалось. На территории проводятся подготовительные работы в преддверии оздоровительного сезона. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз, сообщал ранее исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. По информации властей города, превышение связано с застаиванием вод. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моряВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже
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севастополь, роспотребнадзор, качество воды, туризм в крыму, новости крыма
Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе

Роспотребнадзор проверяет качество морской воды в Ушаковой балке в Севастополе

09:29 22.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Ушаковой балки мониторят качество морской воды из-за обнаружения в море вредных веществ, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
"Проводится отбор проб морской воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов в границах зоны рекреации Ушакова балка в Севастополе. Отобраны повторные пробы морской воды, материал находится в работе", - сказано в сообщении.
Сейчас Ушакова балка закрыта для купания, санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях не выдавалось. На территории проводятся подготовительные работы в преддверии оздоровительного сезона. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз, сообщал ранее исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. По информации властей города, превышение связано с застаиванием вод.
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