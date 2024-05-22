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Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе

В Севастополе в районе Ушаковой балки мониторят качество морской воды из-за обнаружения в море вредных веществ, сообщает пресс-служба Межрегионального... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T09:29

2024-05-22T09:29

2024-05-22T09:29

севастополь

роспотребнадзор

качество воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Ушаковой балки мониторят качество морской воды из-за обнаружения в море вредных веществ, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.Сейчас Ушакова балка закрыта для купания, санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях не выдавалось. На территории проводятся подготовительные работы в преддверии оздоровительного сезона. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз, сообщал ранее исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. По информации властей города, превышение связано с застаиванием вод. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моряВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, роспотребнадзор, качество воды, туризм в крыму, новости крыма