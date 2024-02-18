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Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря
Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря
Увеличение объемов стоков может привести к возникновению очагов сероводорода в прибрежной зоне Черного моря. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T16:21
2024-02-18T16:21
2024-02-18T16:26
черное море
сергей коновалов
ран
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экология
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Увеличение объемов стоков может привести к возникновению очагов сероводорода в прибрежной зоне Черного моря. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.Ученый отметил, что увеличение числа отдыхающих позитивно сказывается на экономике полуострова, но вместе с тем несет определенные экологические риски. В частности, из-за увеличения объема бытовых веществ, которые поступают в прибрежную часть Черного моря.Крым в этом не уникален – все побережья развитых стран испытывают похожие проблемы. Увеличивается нагрузка на береговую зону, увеличивается потребление кислорода, и в итоге может появиться сероводород, в том числе – в прибрежной зоне, пояснил он."Прибрежная зона Крыма является самым главным природным ресурсом, к которому примыкают туристический, ресторанный, винный бизнес. Но чтобы это все развивалось, безусловно, нужно очень внимательно следить за состоянием морской воды как в прибрежной, так и открытой части Черного моря", – подчеркнул Коновалов.В противном случае на поверхности дна или в придонном слое, где резко уменьшается количество кислорода или появляется сероводород, не смогут существовать живые организмы. И потребуется очень много времени на восстановление популяции придонных обитателей. В зоне риска находятся закрытые бухты, где обмен воды идет менее интенсивно.В тоже время вдоль Южного берега Крыма такие опасные явления не фиксируются. Это обусловлено открытостью побережья, сильными течением и интенсивным обменом воды, в результате которых любые загрязнения быстрее размываются.Читайте также на РИА Новости Крым:В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьБеспилотники будут следить за чистотой воды в акватории СевастополяГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже
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черное море, сергей коновалов, ран, мнения, экология, севастополь, евпатория
Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря
В бухтах Севастополя и Евпатории ученые находят очаги возникновения сероводорода
16:21 18.02.2024 (обновлено: 16:26 18.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым.
Увеличение объемов стоков может привести к возникновению очагов сероводорода в прибрежной зоне Черного моря. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
Ученый отметил, что увеличение числа отдыхающих позитивно сказывается на экономике полуострова, но вместе с тем несет определенные экологические риски. В частности, из-за увеличения объема бытовых веществ, которые поступают в прибрежную часть Черного моря.
"Черное море – это самая большая морская система, в глубинных водах которой содержатся огромные объемы сероводорода, а кислородсодержащие воды занимают только верхний 200-метровый слой, – сказал Коновалов. – Вместе с тем, результаты человеческой деятельности и поступление большого количества биогенных элементов (удобрений и других сточных вод – ред.) могут привести к снижению качества воды в прибрежной полосе", – объясняет эксперт.
Крым в этом не уникален – все побережья развитых стран испытывают похожие проблемы. Увеличивается нагрузка на береговую зону, увеличивается потребление кислорода, и в итоге может появиться сероводород, в том числе – в прибрежной зоне, пояснил он.
"Прибрежная зона Крыма является самым главным природным ресурсом, к которому примыкают туристический, ресторанный, винный бизнес. Но чтобы это все развивалось, безусловно, нужно очень внимательно следить за состоянием морской воды как в прибрежной, так и открытой части Черного моря", – подчеркнул Коновалов.
В противном случае на поверхности дна или в придонном слое, где резко уменьшается количество кислорода или появляется сероводород, не смогут существовать живые организмы. И потребуется очень много времени на восстановление популяции придонных обитателей. В зоне риска находятся закрытые бухты, где обмен воды идет менее интенсивно.
"В основном это заиленные участки Севастопольских бухт и Евпаторийского залива. При этом ухудшения фиксируются в летний сезон, зимой ситуация приходит в норму", – продолжил Коновалов.
В тоже время вдоль Южного берега Крыма такие опасные явления не фиксируются. Это обусловлено открытостью побережья, сильными течением и интенсивным обменом воды, в результате которых любые загрязнения быстрее размываются.
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