https://crimea.ria.ru/20240218/uchenye-nakhodyat-serovodorod-v-pribrezhnoy-zone-chernogo-morya-1135003311.html

Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря

Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря

Увеличение объемов стоков может привести к возникновению очагов сероводорода в прибрежной зоне Черного моря. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T16:21

2024-02-18T16:21

2024-02-18T16:26

черное море

сергей коновалов

ран

мнения

экология

севастополь

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129471174_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a21d460ce0a424110b962bba9a4ef0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Увеличение объемов стоков может привести к возникновению очагов сероводорода в прибрежной зоне Черного моря. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.Ученый отметил, что увеличение числа отдыхающих позитивно сказывается на экономике полуострова, но вместе с тем несет определенные экологические риски. В частности, из-за увеличения объема бытовых веществ, которые поступают в прибрежную часть Черного моря.Крым в этом не уникален – все побережья развитых стран испытывают похожие проблемы. Увеличивается нагрузка на береговую зону, увеличивается потребление кислорода, и в итоге может появиться сероводород, в том числе – в прибрежной зоне, пояснил он."Прибрежная зона Крыма является самым главным природным ресурсом, к которому примыкают туристический, ресторанный, винный бизнес. Но чтобы это все развивалось, безусловно, нужно очень внимательно следить за состоянием морской воды как в прибрежной, так и открытой части Черного моря", – подчеркнул Коновалов.В противном случае на поверхности дна или в придонном слое, где резко уменьшается количество кислорода или появляется сероводород, не смогут существовать живые организмы. И потребуется очень много времени на восстановление популяции придонных обитателей. В зоне риска находятся закрытые бухты, где обмен воды идет менее интенсивно.В тоже время вдоль Южного берега Крыма такие опасные явления не фиксируются. Это обусловлено открытостью побережья, сильными течением и интенсивным обменом воды, в результате которых любые загрязнения быстрее размываются.Читайте также на РИА Новости Крым:В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьБеспилотники будут следить за чистотой воды в акватории СевастополяГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже

черное море

севастополь

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, сергей коновалов, ран, мнения, экология, севастополь, евпатория