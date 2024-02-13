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Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории Севастополя
Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории Севастополя - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории Севастополя
Беспилотные катамараны будут собирать мусор с поверхности воды в бухтах Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T10:25
2024-02-13T10:25
2024-02-13T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Беспилотные катамараны будут собирать мусор с поверхности воды в бухтах Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона уточнил, что беспилотник получил название "Морской Скорпион". Его спроектировали и собрали студенты Политехнического института СевГУ.Полутораметровый уборщик морского мусора весит около 60 килограмм и похож на скорпиона с загнутым вверх хвостом. Он убирает пластик, бумагу и древесину, которые находятся на поверхности воды.Робот-уборщик управляется с пульта и может отходить от оператора на расстояние до 500 метров, антенна расположена в "хвосте". Аппарат снабжен двумя аккумуляторами и двумя винтами, способен вращаться на 360 градусовПосле испытаний студенты-разработчики планируют модернизировать устройство. "Морского скорпиона" оснастят рабочим "зрением", сделают защиту на винты. Также планируется установить захватывающие устройства и внешнюю сеть, которая сможет расширяться по мере сбора отходов."Морской скорпион" планируют использовать в сборе мусора в Артиллерийской бухте и на яхтенной марине в Балаклаве.Ранее севастопольские ученые протестировали разработанную ими уникальную систему подводного стереозрения, которая может быть установлена на различные аппараты, проводящие исследования на глубинах от десятков до сотен метров и даже километров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе придумали способ удешевить моторные маслаВ Севастополе создают беспилотник нового поколенияПервое грузовое аэротакси презентовали в Севастополе
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севастополь, михаил развожаев, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, экология, черное море, новости крыма, крым
Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории Севастополя
Беспилотные катамараны будут убирать мусор и следить за чистотой воды в бухтах Севастополя
10:25 13.02.2024 (обновлено: 10:42 13.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Беспилотные катамараны будут собирать мусор с поверхности воды в бухтах Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона уточнил, что беспилотник получил название "Морской Скорпион". Его спроектировали и собрали студенты Политехнического института СевГУ.
"Беспилотное устройство катамаранного типа для уборки мусора на воде "Морской Скорпион" прошло первые испытания в морской среде", – написал в своем Telegram-канале губернатор.
Полутораметровый уборщик морского мусора весит около 60 килограмм и похож на скорпиона с загнутым вверх хвостом. Он убирает пластик, бумагу и древесину, которые находятся на поверхности воды.
Робот-уборщик управляется с пульта и может отходить от оператора на расстояние до 500 метров, антенна расположена в "хвосте". Аппарат снабжен двумя аккумуляторами и двумя винтами, способен вращаться на 360 градусов
"Механизм для сбора мусора находится внутри аппарата и представляет собой ячеистую сеть. С помощью пульта управления оператор открывает на аппарате шторку, и мусор попадает в сеть. Саму сетку можно извлечь, не доставая аппарат из воды, очистить и поставить обратно", – пояснил принцип работы устройства Развожаев.
После испытаний студенты-разработчики планируют модернизировать устройство. "Морского скорпиона" оснастят рабочим "зрением", сделают защиту на винты. Также планируется установить захватывающие устройства и внешнюю сеть, которая сможет расширяться по мере сбора отходов.
"Морской скорпион" планируют использовать в сборе мусора в Артиллерийской бухте и на яхтенной марине в Балаклаве.
"
Ранее севастопольские ученые протестировали разработанную ими уникальную систему подводного стереозрения
, которая может быть установлена на различные аппараты, проводящие исследования на глубинах от десятков до сотен метров и даже километров.
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