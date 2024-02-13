https://crimea.ria.ru/20240213/bespilotniki-budut-sledit-za-chistotoy-vody-v-akvatorii-sevastopolya-1134904724.html

Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории Севастополя

Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории Севастополя - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории Севастополя

Беспилотные катамараны будут собирать мусор с поверхности воды в бухтах Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T10:25

2024-02-13T10:25

2024-02-13T10:42

севастополь

михаил развожаев

севастопольский государственный университет (севгу)

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Беспилотные катамараны будут собирать мусор с поверхности воды в бухтах Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона уточнил, что беспилотник получил название "Морской Скорпион". Его спроектировали и собрали студенты Политехнического института СевГУ.Полутораметровый уборщик морского мусора весит около 60 килограмм и похож на скорпиона с загнутым вверх хвостом. Он убирает пластик, бумагу и древесину, которые находятся на поверхности воды.Робот-уборщик управляется с пульта и может отходить от оператора на расстояние до 500 метров, антенна расположена в "хвосте". Аппарат снабжен двумя аккумуляторами и двумя винтами, способен вращаться на 360 градусовПосле испытаний студенты-разработчики планируют модернизировать устройство. "Морского скорпиона" оснастят рабочим "зрением", сделают защиту на винты. Также планируется установить захватывающие устройства и внешнюю сеть, которая сможет расширяться по мере сбора отходов."Морской скорпион" планируют использовать в сборе мусора в Артиллерийской бухте и на яхтенной марине в Балаклаве.Ранее севастопольские ученые протестировали разработанную ими уникальную систему подводного стереозрения, которая может быть установлена на различные аппараты, проводящие исследования на глубинах от десятков до сотен метров и даже километров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе придумали способ удешевить моторные маслаВ Севастополе создают беспилотник нового поколенияПервое грузовое аэротакси презентовали в Севастополе

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севастополь, михаил развожаев, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, экология, черное море, новости крыма, крым