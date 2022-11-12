Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221112/v-sevastopole-pridumali-sposob-udeshevit-motornye-masla-1125335227.html
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
Специалисты научного образовательного центра СевГУ разработали технологию получения универсальной присадки к "умным" моторным маслам из отходов производства,... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T08:31
2022-11-12T08:31
севастополь
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125335095_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791f3d80b6f96d2ef7c4ad501a2317bc.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты научного образовательного центра СевГУ разработали технологию получения универсальной присадки к "умным" моторным маслам из отходов производства, которая позволит удешевить стоимость товара на внутреннем рынке и гарантирует эффективное импортозамещение. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на директора центра Владимира Гавриша.Речь об универсальной присадке на основе наночастиц вольфрама из отходов металлообрабатывающего производства. Звучит сложно, но все просто, объясняет Гавриш.В России крупных производителей сульфида вольфрама нет. Создание своей технологии получения высокоэффективных присадок позволит отечественным промышленным потребителям снизить зависимость от зарубежных поставщиков и разработать новые инновационные масла, закрыв потребности внутреннего рынка и получив возможность конкурировать за внешние, добавили в вузе.Пока в лаборатории центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ получили пробные микрограммы вещества и ищут подходы, чтобы "сделать масштабирование".Предложения о сотрудничестве в этой области севастопольские ученые уже направили в Москву, Санкт-Петербург и Томск.Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник &gt;&gt;Ранее в СевГУ сообщили о результатах работы по созданию беспилотника нового поколения.
https://crimea.ria.ru/20221031/rossiyskiy-tek-zamenil-pochti-vsyu-importnuyu-khimiyu-v-otrasli-1125173416.html
https://crimea.ria.ru/20220906/uchenyy-iz-sevastopolya-rasskazal-kak-biznes-mozhet-pomoch-nauke-1124420207.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125335095_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d9b2aa4b5ec45fe545ce8d8c46134d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, наука и технологии
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла

Ученые в Севастополе придумали способ удешевить "умные" моторные масла

08:31 12.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина рассматривает витрину с моторными маслами
Мужчина рассматривает витрину с моторными маслами - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты научного образовательного центра СевГУ разработали технологию получения универсальной присадки к "умным" моторным маслам из отходов производства, которая позволит удешевить стоимость товара на внутреннем рынке и гарантирует эффективное импортозамещение. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на директора центра Владимира Гавриша.
Речь об универсальной присадке на основе наночастиц вольфрама из отходов металлообрабатывающего производства. Звучит сложно, но все просто, объясняет Гавриш.
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:53
Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли
"Мы получаем наночастицы вольфрама из затупившихся твердосплавных резцов, которые используются на любом металлообрабатывающем производстве, а потом спекаем их с частицами серы. Это отходы производства, поэтому стоимость присадки к маслам будет существенно ниже", – рассказал специалист.
В России крупных производителей сульфида вольфрама нет. Создание своей технологии получения высокоэффективных присадок позволит отечественным промышленным потребителям снизить зависимость от зарубежных поставщиков и разработать новые инновационные масла, закрыв потребности внутреннего рынка и получив возможность конкурировать за внешние, добавили в вузе.
87-й экспедиционный рейс научно-исследовательского судна Академик Мстислав Келдыш” в Антарктике
6 сентября, 18:01
Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке
Пока в лаборатории центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ получили пробные микрограммы вещества и ищут подходы, чтобы "сделать масштабирование".
Предложения о сотрудничестве в этой области севастопольские ученые уже направили в Москву, Санкт-Петербург и Томск.
Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник >>
Ранее в СевГУ сообщили о результатах работы по созданию беспилотника нового поколения.
 
СевастопольНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01"Така любовь!": Людмиле Гурченко — 87
09:46На Украине массовые отключения света: введены графики
09:25Власти Херсонской области назвали новую административную столицу
09:12В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами
09:05Движение по Крымскому мосту для машин закрыто
08:52Директор швейной фабрики предупредил об опасности тканей из Китая
08:31В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
08:03Эксперт: сокращение военной помощи Украине – общая тенденция
03:18"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 ноября
22:03Главные события и заявления дня: 11 ноября
21:51В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр
21:32Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников
21:19Кому повысят зарплату с нового года
20:58Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
20:36В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*
20:18Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины
19:57К поискам дельфинов из Севастополя подключилась Кубань
19:43Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Лента новостейМолния