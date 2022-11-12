https://crimea.ria.ru/20221112/v-sevastopole-pridumali-sposob-udeshevit-motornye-masla-1125335227.html
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
Специалисты научного образовательного центра СевГУ разработали технологию получения универсальной присадки к "умным" моторным маслам из отходов производства,... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T08:31
2022-11-12T08:31
2022-11-12T08:31
севастополь
наука и технологии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты научного образовательного центра СевГУ разработали технологию получения универсальной присадки к "умным" моторным маслам из отходов производства, которая позволит удешевить стоимость товара на внутреннем рынке и гарантирует эффективное импортозамещение. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на директора центра Владимира Гавриша.Речь об универсальной присадке на основе наночастиц вольфрама из отходов металлообрабатывающего производства. Звучит сложно, но все просто, объясняет Гавриш.В России крупных производителей сульфида вольфрама нет. Создание своей технологии получения высокоэффективных присадок позволит отечественным промышленным потребителям снизить зависимость от зарубежных поставщиков и разработать новые инновационные масла, закрыв потребности внутреннего рынка и получив возможность конкурировать за внешние, добавили в вузе.Пока в лаборатории центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ получили пробные микрограммы вещества и ищут подходы, чтобы "сделать масштабирование".Предложения о сотрудничестве в этой области севастопольские ученые уже направили в Москву, Санкт-Петербург и Томск.Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник >>Ранее в СевГУ сообщили о результатах работы по созданию беспилотника нового поколения.
https://crimea.ria.ru/20221031/rossiyskiy-tek-zamenil-pochti-vsyu-importnuyu-khimiyu-v-otrasli-1125173416.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, наука и технологии
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
Ученые в Севастополе придумали способ удешевить "умные" моторные масла
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты научного образовательного центра СевГУ разработали технологию получения универсальной присадки к "умным" моторным маслам из отходов производства, которая позволит удешевить стоимость товара на внутреннем рынке и гарантирует эффективное импортозамещение. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на директора центра Владимира Гавриша.
Речь об универсальной присадке на основе наночастиц вольфрама из отходов металлообрабатывающего производства. Звучит сложно, но все просто, объясняет Гавриш.
"Мы получаем наночастицы вольфрама из затупившихся твердосплавных резцов, которые используются на любом металлообрабатывающем производстве, а потом спекаем их с частицами серы. Это отходы производства, поэтому стоимость присадки к маслам будет существенно ниже", – рассказал специалист.
В России крупных производителей сульфида вольфрама нет. Создание своей технологии получения высокоэффективных присадок позволит отечественным промышленным потребителям снизить зависимость от зарубежных поставщиков и разработать новые инновационные масла, закрыв потребности внутреннего рынка и получив возможность конкурировать за внешние, добавили в вузе.
Пока в лаборатории центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ получили пробные микрограммы вещества и ищут подходы, чтобы "сделать масштабирование".
Предложения о сотрудничестве в этой области севастопольские ученые уже направили в Москву, Санкт-Петербург и Томск.
Ранее в СевГУ сообщили о результатах работы по созданию беспилотника
нового поколения.