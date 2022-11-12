https://crimea.ria.ru/20221112/v-sevastopole-pridumali-sposob-udeshevit-motornye-masla-1125335227.html

В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла

В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла - РИА Новости Крым, 12.11.2022

В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла

Специалисты научного образовательного центра СевГУ разработали технологию получения универсальной присадки к "умным" моторным маслам из отходов производства,... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T08:31

2022-11-12T08:31

2022-11-12T08:31

севастополь

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125335095_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791f3d80b6f96d2ef7c4ad501a2317bc.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты научного образовательного центра СевГУ разработали технологию получения универсальной присадки к "умным" моторным маслам из отходов производства, которая позволит удешевить стоимость товара на внутреннем рынке и гарантирует эффективное импортозамещение. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на директора центра Владимира Гавриша.Речь об универсальной присадке на основе наночастиц вольфрама из отходов металлообрабатывающего производства. Звучит сложно, но все просто, объясняет Гавриш.В России крупных производителей сульфида вольфрама нет. Создание своей технологии получения высокоэффективных присадок позволит отечественным промышленным потребителям снизить зависимость от зарубежных поставщиков и разработать новые инновационные масла, закрыв потребности внутреннего рынка и получив возможность конкурировать за внешние, добавили в вузе.Пока в лаборатории центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ получили пробные микрограммы вещества и ищут подходы, чтобы "сделать масштабирование".Предложения о сотрудничестве в этой области севастопольские ученые уже направили в Москву, Санкт-Петербург и Томск.Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник >>Ранее в СевГУ сообщили о результатах работы по созданию беспилотника нового поколения.

https://crimea.ria.ru/20221031/rossiyskiy-tek-zamenil-pochti-vsyu-importnuyu-khimiyu-v-otrasli-1125173416.html

https://crimea.ria.ru/20220906/uchenyy-iz-sevastopolya-rasskazal-kak-biznes-mozhet-pomoch-nauke-1124420207.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, наука и технологии