https://crimea.ria.ru/20220828/donbass-mozhet-zamenit-ryad-sanktsionnoy-dlya-rf-produktsii--promyshlennik-1124315774.html

Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник

Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник

Предприятия Донбасса могут заменить ряд позиций, ушедших с российского рынка из-за санкций, это поможет стать экономике республик самодостаточной и вывести... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T08:27

2022-08-28T08:27

2022-08-28T08:27

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

экономика

российская федерация (россия, рф)

мнения

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Предприятия Донбасса могут заменить ряд позиций, ушедших с российского рынка из-за санкций, это поможет стать экономике республик самодостаточной и вывести регион из дотационного статуса. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель совета директоров группы компаний "Маршал" Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горохов.По мнению специалиста, промышленные предприятия Донбасса могут заместить ряд ключевых позиций продукции, ушедшей с российского рынка из-за санкций Запада. Интерес к производственным возможностям Донбасса уже проявляют, в частности, предприятия топливно-энергетического, агропромышленного комплексов, металлургической и машиностроительных отраслей.Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото, видео >>"Импортозамещение в настоящее время является одной из ключевых задач, стоящих перед российской экономикой. И предприятия Донбасса, в полной мере ощущающие себя частью этих процессов, готовы встроиться в формирование новых производственных и логистических цепочек. На заводы Луганской и Донецкой народных республик постоянно поступают запросы от российских коллег на освоение и выпуск товаров, особенно необходимых в текущих условиях", — рассказал Горохов.Он обозначил, что Донбасс, вопреки расхожему мнению, не является регионом с моноэкономикой, поэтому такой интерес не случаен.Эксперт напомнил, что в июне 2022 года президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость не просто заменять ушедшие с российского рынка товары, но и создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые станут новыми мировыми стандартами. По словам Горохова, предприятия Донбасса готовы к выполнению и этой задачи."Безусловно, для решения поставленных задач в первую очередь нашему региону нужен приток инвестиций. Для этого, в частности, мы предложили Минпромторгу РФ и ФНС рассмотреть возможность введения в России для частных компаний налогового вычета за инвестиции в восстановление предприятий Донбасса сроком на несколько лет. Это могло бы временно стать частью существующего механизма инвестиционных налоговых вычетов. Это механизм стимулирования для компаний вкладывать в Донбасс, в создание рабочих мест – здесь и сейчас", — объяснил Горохов.Специалист уверен, что участие ЛНР и ДНР в российских программах импортозамещения позволит Донбассу быстрее восстановить "абсолютно самодостаточную экономику, стать не дотационным, а регионом-донором в составе РФ"."Думаю, комплексная поддержка, оказываемая Донбассу Россией, плюс желание самих жителей региона как можно скорее вернуться к мирной жизни, позволят выполнить все поставленные задачи", — заключил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html

https://crimea.ria.ru/20220630/potentsial-ekonomiki-donbassa-sostavlyaet-15-2-trln-rubley-v-god--ekspert-1123710517.html

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), экономика, российская федерация (россия, рф), мнения, санкции против россии