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Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220828/donbass-mozhet-zamenit-ryad-sanktsionnoy-dlya-rf-produktsii--promyshlennik-1124315774.html
Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник
Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник
Предприятия Донбасса могут заменить ряд позиций, ушедших с российского рынка из-за санкций, это поможет стать экономике республик самодостаточной и вывести... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T08:27
2022-08-28T08:27
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
экономика
российская федерация (россия, рф)
мнения
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Предприятия Донбасса могут заменить ряд позиций, ушедших с российского рынка из-за санкций, это поможет стать экономике республик самодостаточной и вывести регион из дотационного статуса. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель совета директоров группы компаний "Маршал" Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горохов.По мнению специалиста, промышленные предприятия Донбасса могут заместить ряд ключевых позиций продукции, ушедшей с российского рынка из-за санкций Запада. Интерес к производственным возможностям Донбасса уже проявляют, в частности, предприятия топливно-энергетического, агропромышленного комплексов, металлургической и машиностроительных отраслей.Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото, видео &gt;&gt;"Импортозамещение в настоящее время является одной из ключевых задач, стоящих перед российской экономикой. И предприятия Донбасса, в полной мере ощущающие себя частью этих процессов, готовы встроиться в формирование новых производственных и логистических цепочек. На заводы Луганской и Донецкой народных республик постоянно поступают запросы от российских коллег на освоение и выпуск товаров, особенно необходимых в текущих условиях", — рассказал Горохов.Он обозначил, что Донбасс, вопреки расхожему мнению, не является регионом с моноэкономикой, поэтому такой интерес не случаен.Эксперт напомнил, что в июне 2022 года президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость не просто заменять ушедшие с российского рынка товары, но и создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые станут новыми мировыми стандартами. По словам Горохова, предприятия Донбасса готовы к выполнению и этой задачи."Безусловно, для решения поставленных задач в первую очередь нашему региону нужен приток инвестиций. Для этого, в частности, мы предложили Минпромторгу РФ и ФНС рассмотреть возможность введения в России для частных компаний налогового вычета за инвестиции в восстановление предприятий Донбасса сроком на несколько лет. Это могло бы временно стать частью существующего механизма инвестиционных налоговых вычетов. Это механизм стимулирования для компаний вкладывать в Донбасс, в создание рабочих мест – здесь и сейчас", — объяснил Горохов.Специалист уверен, что участие ЛНР и ДНР в российских программах импортозамещения позволит Донбассу быстрее восстановить "абсолютно самодостаточную экономику, стать не дотационным, а регионом-донором в составе РФ"."Думаю, комплексная поддержка, оказываемая Донбассу Россией, плюс желание самих жителей региона как можно скорее вернуться к мирной жизни, позволят выполнить все поставленные задачи", — заключил эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html
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луганская народная республика (лнр)
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Сергей Жабин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), экономика, российская федерация (россия, рф), мнения, санкции против россии
Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник

Луганский промышленник рассказал об интересе России к импортозамещающей продукции Донбасса

08:27 28.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЮзовский металлургический завод в Донецке
Юзовский металлургический завод в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Предприятия Донбасса могут заменить ряд позиций, ушедших с российского рынка из-за санкций, это поможет стать экономике республик самодостаточной и вывести регион из дотационного статуса. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель совета директоров группы компаний "Маршал" Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горохов.
По мнению специалиста, промышленные предприятия Донбасса могут заместить ряд ключевых позиций продукции, ушедшей с российского рынка из-за санкций Запада. Интерес к производственным возможностям Донбасса уже проявляют, в частности, предприятия топливно-энергетического, агропромышленного комплексов, металлургической и машиностроительных отраслей.
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"Импортозамещение в настоящее время является одной из ключевых задач, стоящих перед российской экономикой. И предприятия Донбасса, в полной мере ощущающие себя частью этих процессов, готовы встроиться в формирование новых производственных и логистических цепочек. На заводы Луганской и Донецкой народных республик постоянно поступают запросы от российских коллег на освоение и выпуск товаров, особенно необходимых в текущих условиях", — рассказал Горохов.
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Он обозначил, что Донбасс, вопреки расхожему мнению, не является регионом с моноэкономикой, поэтому такой интерес не случаен.
"Например, машиностроительная отрасль готова производить и поставлять технику и комплектующие для угольной, горнорудной, металлургической, химической промышленности, энергетики. В ЛНР и ДНР производится также железнодорожный подвижной состав, электротехника, аккумуляторы, техника сельскохозяйственного назначения. В целом именно машиностроение – ключевая точка роста экономики Донбасса", — поясняет промышленник.
Эксперт напомнил, что в июне 2022 года президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость не просто заменять ушедшие с российского рынка товары, но и создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые станут новыми мировыми стандартами. По словам Горохова, предприятия Донбасса готовы к выполнению и этой задачи.
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"Безусловно, для решения поставленных задач в первую очередь нашему региону нужен приток инвестиций. Для этого, в частности, мы предложили Минпромторгу РФ и ФНС рассмотреть возможность введения в России для частных компаний налогового вычета за инвестиции в восстановление предприятий Донбасса сроком на несколько лет. Это могло бы временно стать частью существующего механизма инвестиционных налоговых вычетов. Это механизм стимулирования для компаний вкладывать в Донбасс, в создание рабочих мест – здесь и сейчас", — объяснил Горохов.
Специалист уверен, что участие ЛНР и ДНР в российских программах импортозамещения позволит Донбассу быстрее восстановить "абсолютно самодостаточную экономику, стать не дотационным, а регионом-донором в составе РФ".
"Думаю, комплексная поддержка, оказываемая Донбассу Россией, плюс желание самих жителей региона как можно скорее вернуться к мирной жизни, позволят выполнить все поставленные задачи", — заключил эксперт.
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