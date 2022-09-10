https://crimea.ria.ru/20220910/v-sevastopole-sozdali-bespilotnik-novogo-pokoleniya-1124463848.html

В Севастополе создали беспилотник нового поколения

В Севастополе создали беспилотник нового поколения - РИА Новости Крым, 10.09.2022

В Севастополе создали беспилотник нового поколения

Грузовой беспилотник вертолетного типа создали в Севастополе. Аппарат планируют поднять в воздух в 2023 году. Об этом РИА Новости Крым сообщил старший научный... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T12:56

2022-09-10T12:56

2022-09-10T12:56

севастополь

наука и технологии

новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Грузовой беспилотник вертолетного типа создали в Севастополе. Аппарат планируют поднять в воздух в 2023 году. Об этом РИА Новости Крым сообщил старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Динамика полета и управления авиационных систем" СевГУ Павел Кузнецов.Речь идет о беспилотнике, способном переносить различные грузы весом до 50 килограммов. Его уникальность в том, что это аппарат вертолетного типа с винтокольцевыми двигателями, которые позволят снизить шум для использования в условиях города. Аналогов таких БПЛА на рынке нет, утверждает Кузнецов.Кроме того, у этого БПЛА будет "родной" полетный контроллер – "Сокол 360". Его разработал инжиниринговый центр СевГУ, все комплектующие – отечественные.Очередные испытания провели накануне: работа с аппаратной частью завершена. Остается важный этап – софт: программное обеспечение, которое позволит управлять аппаратом в полете, а не на стенде, говорит ученый. Сейчас для этой работы ищут программистов.Поднять в воздух аппарат нового поколения рассчитывают уже в будущем году. "Думаю, что в 2023 году мы решим эту задачу. Будет летать", – заключил Кузнецов.Планируется, что новый транспортный БПЛА выйдет на рынок как самостоятельный продукт. Одновременно он является прототипом проекта "Три по двести" – беспилотник-аэротакси, который сможет летать на 200 км со скоростью 200 км/ч и нести при этом груз весом 200 кг. Ранее о нем рассказали в дирекции научной и инновационной деятельности университета.

https://crimea.ria.ru/20220904/rumbom-po-importu-sozdana-avtomaticheskaya-sistema-upravleniya-sudami-1124388294.html

https://crimea.ria.ru/20210604/Pervoe-gruzovoe-aerotaksi-prezentovali-v-Sevastopole--1119646777.html

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Испытания грузового беспилотника вертолетного типа в Севастополе Испытания грузового беспилотника вертолетного типа в Севастополе 2022-09-10T12:56 true PT3M11S

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